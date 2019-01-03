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《愛玩客》女星爆遭性騷　男前輩跟進廁所「強抱堵門」

記者許逸群／台北報導

女藝人鮪魚自爆曾遭圈內男前輩性騷！鮪魚日前上《女神情爆局》透露，在剛出道時曾遇過「潛規則」，上廁所時被一名男前輩跟著，不僅遭「強抱」，當她跑進廁所想反鎖時，卻又被對方用手將門片堵住，好在她大力壓門讓對方受不了而鬆手，隨即趕緊傳訊息請外頭的女性友人來陪同才化解。

▲鮪魚爆剛出道時曾遭前輩性騷。（圖／UP提供）

▲鮪魚在節目爆料剛出道時曾遭前輩性騷。（圖／UP提供）

該集是蘿莉塔接手《情爆局》的首集，便邀請時常合作的鮪魚（徐瑋吟）擔任嘉賓。鮪魚表示已單身半年，希望可以在30歲結婚，當被網友問到小鐘跟姜寧要選誰？蘿莉塔打趣地說：「姜寧是《N世代》導演，妳跟他搞不好會有戲演！」姜寧笑說：「不是所有導演都來這套好嗎？」鮪魚也透露，確實遇過演藝圈的黑暗面！

▲鮪魚爆剛出道時曾遭前輩性騷。（圖／UP提供）

▲鮪魚與主持人姜寧、蘿莉塔。（圖／UP提供）

鮪魚因擔任國光女神走紅，現為外景節目《愛玩客》主持群之一。她透露，剛出道時曾被一名男前輩邀約吃宵夜，途中要去上廁所時，竟在廁所門口遭對方強行從後方抱住，她嚇的急忙推開，趕緊躲進廁所裡面，蛋就在要關門的那一剎那，前輩竟然抓住門片想強行進入。此時她拿出吃奶的力氣關門，才讓對方痛到鬆手。

鮪魚說：「我一個人在廁所裡面不敢出去，後來是傳訊息給外面認識的女生說請她進來陪她出去她才敢出去。」她無奈表示，看過很多類似的新聞，大家都會說幹嘛不報警，或是說為何不說出人名，其實當自己遇到的時候，尤其對方又是前輩，根本不敢說什麼，除非有證據，不然可能還被反指責。

鮪魚表示這些年來仍有遇過該名男前輩，「就是保持距離，能閃多遠就閃多遠。」蘿莉塔也說：「想要進這個行業的女孩真的要多保護自己，也謝謝這些敢挺身而出的受害者。鮪魚雖然沒有說出是誰，不過我相信如果這個前輩有看到這個節目，那至少應該會收斂吧。」

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