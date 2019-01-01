姐姐「字幕與旁白」就讓你高潮　只有謝金燕能做到

記者許逸群／桃園報導

細數「姐姐」謝金燕從2012年至今的演出，每年都讓大家既期待又擔憂「還有新哏嗎」，不過她一年又一年地突破極限，今年甚至將「健腹器」都搬上了舞台。忘記從哪年開始，她每次出場前都會有「字幕與旁白」揭開序幕，觀眾似乎也熟悉了她的調調，只要一看到字幕就能知道，姐姐要出來了。

▲▼謝金燕這回將飛機與健腹器都帶上台。（圖／年代提供）

謝金燕在2012年登上高雄與台南的跨年舞台，靠著當時的新歌《一級棒》以及「秒速變裝」創下高收視。隔天，她以一首洗腦神曲《姐姐》站穩台灣「電音女神」的地位。此後，只要到了跨年，姐姐的演出總是會成為眾人關注的重點之一。

▲謝金燕坐在浴缸裡登場。（圖／年代提供）

▲謝金燕搭乘龍貓公車。（圖／資料照）

謝金燕這次的跨年演出中，在兩首組曲中間的空檔播放了一段影片，平常幾乎只聽得到她說「尖叫聲」這幾個字，不過她這回透過影片向粉絲說話，「跨年這個特別的日子有你們在台前，有我親愛的工作夥伴在幕後，共同完成一個，我們彼此的回憶，我得以盡情的揮灑、盡情地與大家同樂，都要謝謝你們。」

▲▼謝金燕出場的字幕與旁白就讓全場尖叫不斷。（圖／翻攝YouTube）

細數謝金燕這些年的進化，2012年，謝金燕登上高雄與台南的跨年晚會舞台，靠著新曲《一級棒》以及「秒速換裝」的橋段獲得3.54的收視率，同時約有78萬1千人在收看。隔年，她在2013年以一首洗腦神曲《姐姐》站穩台客舞后的地位，一連受邀登上台北、高雄與台南的跨年晚會。

▲謝金燕應該也是首位戴著口罩唱跨年的歌手。（圖／資料照／年代提供）

在2013年的12月，謝金燕首次帶來「大型安全帽」讓人驚喜，閃亮亮的橄欖球裝同樣令人眼睛為之一亮；隔年，她為自己打開破口，製作了「安全帽車」震驚了許人。2015年，她再度突破，除了製作超大的披薩（台北場）與甜甜圈（高雄場），先是搭浴缸出場，接著又推出龍貓車，不斷帶給觀眾「新哏」。

▲謝金燕背上帶著巨大披薩。（圖／資料照）

▲謝金燕再出招，姐姐送完披薩送甜甜圈。（圖／翻攝三立新聞網）



不過她在2015跨2016這年選擇休兵，2017年才讓「幽靈馬」與「鞋子車」露面，且到高雄場後又祭出「骷髏車」與「巨大拖鞋」。當大家為她擔心還有沒哏時，或許這些疑慮都是多餘的，因為姐姐這回直接開飛機上台，還邊唱跳邊健身，不論是否有哏，堅持每次演出都有變化，這樣的誠意也夠了。

▲▼謝金燕今年帶來全新驚喜。（圖／年代提供）