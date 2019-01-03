「言承旭不想娶林志玲」　命理師沈嶸：妹有意郎無情

記者許逸群／台北報導

在台灣有許多人沉迷算命，雖準確與否無可查證，不過被稱為「神明代言人」的命理師沈嶸則坦言，「算命是算不過因果跟業力的，這不會消失。算命是統計學，準確率最多七成。」她曾發布多則有關娛樂圈事件的後續，包含孫安佐、鈕承澤等幾乎都與事實相符，也直指林志玲與言承旭根本不會結婚！

▲命理師沈嶸。（圖／沈嶸提供）

沈嶸不諱言地說，部分命理師是瞎扯，直指有些預測根本是網路上就查得到的民調，甚至打臉曾說林志玲與言承旭會在2018年結婚的命理師，「他們最後不會在一起，為什麼不聽實話？妹有意郎無情，林志玲無奈放棄自己的真愛，但言承旭不想娶她。」

▲林志玲與言承旭的戀情傳聞從未斷過。（圖／翻攝林志玲IG、言承旭臉書）

在鈕承澤性侵事件剛爆發時，沈嶸曾通靈指鈕前世「慾求不滿」，對女性的不尊重在此世變得更嚴重。不過她當下一度遭到讀者抨擊，但隨後爆出一連串鈕的性侵事件，「後來被證實，沒有一個人敢說我是不準的，到目前為止都沒有過。」

▲沈嶸坦言「算命算不到因果」。（圖／沈嶸提供）

從藝人轉為命理師的沈嶸表示，自己是在獄中不斷禱告，希望能幫助世間，因而得到通靈的能力。她通靈的方式是查因果，宇宙中的能量有個固定的顯現，「人就是跟著因果走的，跟法律無關，我現在想要在社會做的是真正的正能量，真實就是正能量。」

沈嶸以袁惟仁跟陸元琪為例，「他們正緣很好，在一起會很好，但有人背叛，正緣會消失，因不良業力，所以現在兩人已經斷了。」她表示每個人都會有業力，「知道就改正它，知恥近乎勇。欠人家東西趕快還、有恩趕快報，永遠不要欠人家，盡量施恩給每一個人，行得正、做得正，神明自然會幫你。」