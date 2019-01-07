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胡宇威床戰小薰！這一招cover女生　被讚爆「超有教養」

記者林映妤／台北報導

楊貴媚、胡宇威在黃朝亮執導賀歲片《寒單》中飾演母子，7日接受訪問戲裡戲外都展現深厚母子情。胡宇威在片中是個純情處男，和小薰（黃瀞怡）有激情床戲，但整場演完都沒脫褲子，似乎讓楊貴媚有些失望：「說要發班給我們（去探班）都沒有，我想看沒用到的（片段）！」惹現場一片笑聲。

如何揣摩害羞處男？胡宇威坦言有「遙想」當年還是在室男的情況，楊貴媚笑說：「你想得起來啊？難怪戲裡真的像第一次！」不過最近床戲話題敏感，胡宇威也說：「拍攝時我會用身體幫小薰cover，或是貼近一點讓她不要穿幫。」楊貴媚則非常滿意表示：「胡宇威真的是一個好孩子，他就是一個有教養的小孩、暖男，非常善解人意。」

▲▼《寒單》胡宇威、楊貴媚平面聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼《寒單》胡宇威、楊貴媚飾演母子。（圖／記者屠惠剛攝／想亮影藝提供）

▲▼《寒單》胡宇威、楊貴媚。（圖／想亮影藝提供／結果娛樂提供）

片中母子倆有不少揪心戲碼，像是楊貴媚拿電纜線抽打胡宇威都是來真的，但胡宇威完全不喊痛，反而直說：「很爽！」讓楊貴媚更心疼。胡宇威笑說從小就有被體罰的經驗，「曾經因為成績的關係，凌晨被爸爸踢出去，關在外面一個小時，我就一直大叫，希望鄰居會發現。我爸爸數學超好，所以我後來數學也很不錯。」

其實胡宇威有多場戲都不輕鬆，像是炸寒單親自上陣，雖沒受大傷，但皮肉傷也不少；他另外也和鄭人碩有衝突戲，導演黃朝亮爆料：「我覺得胡宇威性格以前很壓抑，他打架、暴衝拍到火都上來，受傷流血都沒發現！」胡宇威則笑說要幹譙三字經需要事前練習，導演就是最好的「語言指導」。

▲▼《寒單》胡宇威、楊貴媚平面聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲楊貴媚讚胡宇威十分有教養。（圖／記者屠惠剛攝）

《寒單》製作費8000、宣發2000萬，成本上億，光是特效就花了1000萬，全片700顆鏡頭有300顆都是特效，團隊不惜砸重本就是想呈現最正港的台灣文化。電影1月23日上映。

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關鍵字

寒單, 黃朝亮, 胡宇威, 楊貴媚

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