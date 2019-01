不斷更新／金球獎得獎名單　主持人自己得獎！吳珊卓興奮飆韓文

記者林映妤/綜合報導

第76屆金球獎頒獎典禮在台灣時間早上9點舉行,今年由華裔女星《追殺夏娃》吳珊卓(Sandra Oh)以及《荒唐分局》安迪山伯格(Andy Samberg)主持,以下為完整入圍名單,標註紅色為得獎者!

【電影類】

戲劇類最佳影片

黑豹(Black Panther)

黑色黨徒(暫譯,BlacKkKlansman)

波希米亞狂想曲(Bohemian Rhapsody)

假如比爾街能說話(暫譯,If Beale Street Could Talk)

一個巨星的誕生(A Star Is Born)

戲劇類最佳男主角

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/一個巨星的誕生(A Star Is Born)

威廉達佛(Willem Dafoe)/梵谷:在永恆之門(At Eternity’s Gate)

盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges)/被消除的男孩(Boy Erased)

雷米馬利克(Rami Malek)/波希米亞狂想曲(Bohemian Rhapsody)

John David Washington/黑色黨徒(暫譯,BlacKkKlansman)

戲劇類最佳女主角

葛倫克蘿絲(Glenn Close)/賢妻(暫譯,The Wife)

女神卡卡(Lady Gaga)/一個巨星的誕生(A Star Is Born)

妮可基嫚(Nicole Kidman)/Destroyer

瑪莉莎麥卡錫(Melissa McCarthy)/你能原諒我嗎?(暫譯,Can You Ever Forgive Me?)

蘿莎蒙派克(Rosamund Pike)/私人戰爭(A Private War)

音樂喜劇類最佳影片

瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)

真寵(The Favourite)

幸福綠皮書(Green Book)

愛.滿人間(Mary Poppins Returns)

為副不仁(暫譯,Vice)

音樂喜劇類最佳男主角

克里斯汀貝爾(Christian Bale)/為副不仁(暫譯,Vice)

林曼努爾米蘭達(Lin Manuel Miranda)/愛.滿人間(Mary Poppins Returns)

維果莫天森(Viggo Mortensen/幸福綠皮書(Green Book)

勞勃瑞福(Robert Redford)/老人與槍(The Old Man & the Gun)

約翰萊利(John C. Reilly)/喜劇天團:勞萊與哈台(Stan and Ollie)

音樂喜劇類最佳女主角

艾蜜莉布朗(Emily Blunt)/愛.滿人間(Mary Poppins Returns)

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)/真寵(The Favourite)

艾西費雪(Elsie Fisher)/八年級(暫譯,Eighth Grade)

莎莉賽隆(Charlize Theron)/厭世媽咪日記(Tully)

吳恬敏(Constance Wu)/瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)

最佳男配角

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)/幸福綠皮書(Green Book)

提摩西夏拉梅(Timothee Chalame)/美麗男孩(Beautiful Boy)

亞當崔佛(Adam Driver)/黑色黨徒(暫譯,BlacKkKlansman)

理查·E·格蘭特(Richard E. Grant)/你能原諒我嗎?(暫譯,Can You Ever Forgive Me?)

山姆洛克威爾(Sam Rockwell)/為副不仁(Vice)

▲馬赫夏拉阿里(右)。(圖/達志影像/美聯社)

最佳女配角

艾美亞當斯(Amy Adams)/為副不仁(暫譯,Vice)

克萊兒芙伊(Claire Foy)/登月先鋒(First Man)

蕾吉娜金恩(Regina King)/假如比爾街能說話(暫譯,If Beale Street Could Talk)

艾瑪史東(Emma Stone)/真寵(The Favourite)

瑞秋懷茲(Rachel Weisz)/真寵(The Favourite)

▲《假如比爾街能說話》蕾吉娜金恩。(圖/達志影像/美聯社)

最佳導演

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/一個巨星的誕生(A Star Is Born)

艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)/羅馬(Roma)

史派克李(Spike Lee)/黑色黨徒(暫譯,BlacKkKlansman)

彼得法拉利(Peter Farrelly)/幸福綠皮書(Green Book)

亞當麥凱(Adam McKay)/為副不仁(暫譯,Vice)

最佳劇本

艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)/羅馬(Roma)

Deborah Davis and Tony McNamara /真寵(The Favourite) Barry Jenkins/假如比爾街能說話(暫譯,If Beale Street Could Talk)

Adam McKay/為副不仁(暫譯,Vice)

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie/幸福綠皮書(Green Book)

最佳原創電影音樂

噤界(A Quiet Place)/Marco Beltrami

犬之島(Isle of Dogs)/Alexandre Desplat

黑豹(Black Panther)/Ludwig Göransson

登月先鋒(First Man)/Justin Hurwitz

愛.滿人間(Mary Poppins Returns)/Marc Shaiman

▲《登月先鋒》。(圖/UIP提供)

最佳原創電影歌曲

All The Stars”/黑豹(Black Panther)

Girl in the Movies/Dumplin

Requiem for a Private War/私人戰爭(A Private War)

Revelation /Boy Erased

Shallow/一個巨星的誕生(A Star Is Born)

▲《 一個巨星的誕生》電影歌曲《Shallow》獲最佳歌曲。(圖/華納兄弟提供)

最佳動畫

超人特攻隊2(Incredibles 2)

犬之島(isle of Dogs)

未來的未來(Mirai)

無敵破壞王2:網路大暴走(Ralph Breaks the Internet)

蜘蛛人:新宇宙(Spider-Man: Into the Spider-Verse)

▲《蜘蛛人:新宇宙》。(圖/《蜘蛛人:新宇宙》劇照)

【電視類】

劇情類最佳影集

《冷戰諜夢》(The Americans)

《內政保鑣》(Bodyguard)

《歸途》(Homecoming)

《追殺夏娃》(Killing Eve)

《姿態》(Pose)

劇情類最佳男主角

傑森貝特曼(Jason Bateman)《黑錢勝地》(Ozark)

史帝芬詹姆士(Stephan James)《歸途》

理查麥登(Richard Madden)《內政保鑣》

比利波特 (Billy Porter)《姿態》

馬修瑞斯(Matthew Rhys)《冷戰諜夢》

▲理查麥登。(圖/達志影像/美聯社)

劇情類最佳女主角

凱特瑞納巴爾夫(Caitriona Balfe)《古戰場傳奇》(Outlander)

伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss)《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)

吳珊卓(Sandra Oh)《追殺夏娃》

茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)《歸途》

凱莉羅素(Keri Russell)《冷戰諜夢》

▲主持人吳珊卓得獎,上台興奮用韓文感謝爸媽。(圖/達志影像/美聯社)

喜劇類最佳影集

《殺手進城》(Barry)

《良善之地》(The Good Place)

《開玩笑》(Kidding)

《好萊塢教父》(The Kominsky Method)

《了不起的麥瑟爾女士》(The Marvelous Mrs. Maisel)

喜劇類最佳男主角

薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen)《誰是美國?》(Who Is America?)

金凱瑞(Jim Carrey)《開玩笑》

麥克道格拉斯(Michael Douglas)《好萊塢教父》

唐納葛洛佛(Donald Glover)《亞特蘭大》(Atlanta)

比爾哈德(Bill Hader)《殺手進城》

▲麥克道格拉斯(右)。(圖/達志影像/美聯社)

喜劇類最佳女主角

克莉絲汀貝爾(Kristen Bell)《良善之地》

甘蒂絲柏根 (Candice Bergen)《風雲女郎》(Murphy Brown)

愛莉森布里(Alison Brie)《GLOW:華麗女子摔角聯盟》(G.L.O.W.)

瑞秋布羅斯納安(Rachel Brosnahan)《了不起的麥瑟爾女士》

黛博拉梅辛(Debra Messing)《威爾與格蕾絲》( Will & Grace)

最佳電視電影或迷你影集

《沉默的天使》(The Alienist)

《美國犯罪故事:凡賽斯遇刺案》(The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) “Dirty John” (Bravo)

《逃離丹尼莫拉》(Escape At Dannemora)

《利器》(Sharp Objects)

《英式醜聞》(A Very English Scandal)

最佳電視電影或迷你影集男主角

安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)《世紀天才》(Genius: Picasso)

丹尼爾布爾 (Daniel Brühl)《沉默的天使》

戴倫克里斯(Darren Criss)《美國犯罪故事:凡賽斯遇刺案》

班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)《梅爾羅斯》(Patrick Melrose)

休葛蘭(Hugh Grant)《英式醜聞》

最佳電視電影或迷你影集女主角

艾美亞當斯(Amy Adams)《利器》

派翠西亞艾奎特(Patricia Arquette)《逃離丹尼莫拉》

康妮布里頓(Connie Britton)《骯髒真相》(Dirty John)

蘿拉鄧(Laura Dern)《信箋故事》(The Tale)

蕾吉娜金恩(Regina King)《七秒交關》(Seven Seconds)

劇情類、電視電影或迷你影集最佳男配角

亞倫阿金(Alan Arkin)《好萊塢教父》

基倫考克金(Kieran Culkin)《繼承之戰》(Succession)

艾格拉米瑞茲(Edgar Ramirez)《美國犯罪故事:凡賽斯遇刺案》

班維蕭(Ben Whishaw)《英式醜聞》

亨利溫克勒(Henry Winkler)《殺手進城》

▲班維蕭。(圖/達志影像/美聯社)

劇情類、電視電影或迷你影集最佳女配角

艾利克斯布斯汀(Alex Borstein)《了不起的麥瑟爾女士》

派翠西亞克拉克森(Patricia Clarkson)《利器》

潘妮洛普克魯茲(Penélope Cruz)《美國犯罪故事:凡賽斯遇刺案》

譚蒂紐頓(Thandie Newton)《西方極樂園》(Westworld)

伊凡史漢基 (Yvonne Strahovski)《使女的故事》