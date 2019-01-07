不斷更新／金球獎得獎名單　主持人自己得獎！吳珊卓興奮飆韓文

記者林映妤／綜合報導

第76屆金球獎頒獎典禮在台灣時間早上9點舉行，今年由華裔女星《追殺夏娃》吳珊卓（Sandra Oh）以及《荒唐分局》安迪山伯格（Andy Samberg）主持，以下為完整入圍名單，標註紅色為得獎者！

【電影類】

戲劇類最佳影片

黑豹（Black Panther）

黑色黨徒（暫譯，BlacKkKlansman）

波希米亞狂想曲（Bohemian Rhapsody）

假如比爾街能說話（暫譯，If Beale Street Could Talk）

一個巨星的誕生（A Star Is Born）

戲劇類最佳男主角

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／一個巨星的誕生（A Star Is Born）

威廉達佛（Willem Dafoe）／梵谷：在永恆之門（At Eternity’s Gate）

盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）／被消除的男孩（Boy Erased）

雷米馬利克（Rami Malek）／波希米亞狂想曲（Bohemian Rhapsody）

John David Washington／黑色黨徒（暫譯，BlacKkKlansman）

戲劇類最佳女主角

葛倫克蘿絲（Glenn Close）／賢妻（暫譯，The Wife）

女神卡卡（Lady Gaga）／一個巨星的誕生（A Star Is Born）

妮可基嫚（Nicole Kidman）／Destroyer

瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）／你能原諒我嗎？（暫譯，Can You Ever Forgive Me?）

蘿莎蒙派克（Rosamund Pike）／私人戰爭（A Private War）

音樂喜劇類最佳影片

瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）

真寵（The Favourite）

幸福綠皮書（Green Book）

愛．滿人間（Mary Poppins Returns）

為副不仁（暫譯，Vice）

音樂喜劇類最佳男主角

克里斯汀貝爾（Christian Bale）／為副不仁（暫譯，Vice）

林曼努爾米蘭達（Lin Manuel Miranda）／愛．滿人間（Mary Poppins Returns）

維果莫天森（Viggo Mortensen／幸福綠皮書（Green Book）

勞勃瑞福（Robert Redford）／老人與槍（The Old Man & the Gun）

約翰萊利（John C. Reilly）／喜劇天團：勞萊與哈台（Stan and Ollie）

音樂喜劇類最佳女主角

艾蜜莉布朗（Emily Blunt）／愛．滿人間（Mary Poppins Returns）

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／真寵（The Favourite）

艾西費雪（Elsie Fisher）／八年級（暫譯，Eighth Grade）

莎莉賽隆（Charlize Theron）／厭世媽咪日記（Tully）

吳恬敏（Constance Wu）／瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）

最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／幸福綠皮書（Green Book）

提摩西夏拉梅（Timothee Chalame）／美麗男孩（Beautiful Boy）

亞當崔佛（Adam Driver）／黑色黨徒（暫譯，BlacKkKlansman）

理查·E·格蘭特（Richard E. Grant）／你能原諒我嗎？（暫譯，Can You Ever Forgive Me?）

山姆洛克威爾（Sam Rockwell）／為副不仁（Vice）

▲馬赫夏拉阿里（右）。（圖／達志影像／美聯社）

最佳女配角

艾美亞當斯（Amy Adams）／為副不仁（暫譯，Vice）

克萊兒芙伊（Claire Foy）／登月先鋒（First Man）

蕾吉娜金恩（Regina King）／假如比爾街能說話（暫譯，If Beale Street Could Talk）

艾瑪史東（Emma Stone）／真寵（The Favourite）

瑞秋懷茲（Rachel Weisz）／真寵（The Favourite）

▲《假如比爾街能說話》蕾吉娜金恩。（圖／達志影像／美聯社）

最佳導演

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／一個巨星的誕生（A Star Is Born）

艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）／羅馬（Roma）

史派克李（Spike Lee）／黑色黨徒（暫譯，BlacKkKlansman）

彼得法拉利（Peter Farrelly）／幸福綠皮書（Green Book）

亞當麥凱（Adam McKay）／為副不仁（暫譯，Vice）

最佳劇本

艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）／羅馬（Roma）

Deborah Davis and Tony McNamara ／真寵（The Favourite） Barry Jenkins／假如比爾街能說話（暫譯，If Beale Street Could Talk）

Adam McKay／為副不仁（暫譯，Vice）

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie／幸福綠皮書（Green Book）

最佳原創電影音樂

噤界（A Quiet Place）／Marco Beltrami

犬之島（Isle of Dogs）／Alexandre Desplat

黑豹（Black Panther）／Ludwig Göransson

登月先鋒（First Man）／Justin Hurwitz

愛．滿人間（Mary Poppins Returns）／Marc Shaiman

▲《登月先鋒》。（圖／UIP提供）

最佳原創電影歌曲

All The Stars”／黑豹（Black Panther）

Girl in the Movies／Dumplin

Requiem for a Private War／私人戰爭（A Private War）

Revelation ／Boy Erased

Shallow／一個巨星的誕生（A Star Is Born）

▲《 一個巨星的誕生》電影歌曲《Shallow》獲最佳歌曲。（圖／華納兄弟提供）

最佳動畫

超人特攻隊2（Incredibles 2）

犬之島（isle of Dogs）

未來的未來（Mirai）

無敵破壞王2：網路大暴走（Ralph Breaks the Internet）

蜘蛛人：新宇宙（Spider-Man: Into the Spider-Verse）

▲《蜘蛛人：新宇宙》。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

【電視類】

劇情類最佳影集

《冷戰諜夢》（The Americans）

《內政保鑣》（Bodyguard）

《歸途》（Homecoming）

《追殺夏娃》（Killing Eve）

《姿態》（Pose）

劇情類最佳男主角

傑森貝特曼（Jason Bateman）《黑錢勝地》（Ozark）

史帝芬詹姆士（Stephan James）《歸途》

理查麥登（Richard Madden）《內政保鑣》

比利波特 （Billy Porter）《姿態》

馬修瑞斯（Matthew Rhys）《冷戰諜夢》

▲理查麥登。（圖／達志影像／美聯社）

劇情類最佳女主角

凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）《古戰場傳奇》（Outlander）

伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）

吳珊卓（Sandra Oh）《追殺夏娃》

茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）《歸途》

凱莉羅素（Keri Russell）《冷戰諜夢》

▲主持人吳珊卓得獎，上台興奮用韓文感謝爸媽。（圖／達志影像／美聯社）

喜劇類最佳影集

《殺手進城》（Barry）

《良善之地》（The Good Place）

《開玩笑》（Kidding）

《好萊塢教父》（The Kominsky Method）

《了不起的麥瑟爾女士》（The Marvelous Mrs. Maisel）

喜劇類最佳男主角

薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）《誰是美國？》（Who Is America?）

金凱瑞（Jim Carrey）《開玩笑》

麥克道格拉斯（Michael Douglas）《好萊塢教父》

唐納葛洛佛（Donald Glover）《亞特蘭大》（Atlanta）

比爾哈德（Bill Hader）《殺手進城》

▲麥克道格拉斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

喜劇類最佳女主角

克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）《良善之地》

甘蒂絲柏根 （Candice Bergen）《風雲女郎》（Murphy Brown）

愛莉森布里（Alison Brie）《GLOW：華麗女子摔角聯盟》（G.L.O.W.）

瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）《了不起的麥瑟爾女士》

黛博拉梅辛（Debra Messing）《威爾與格蕾絲》（ Will & Grace）

最佳電視電影或迷你影集

《沉默的天使》（The Alienist）

《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story） “Dirty John” (Bravo)

《逃離丹尼莫拉》（Escape At Dannemora）

《利器》（Sharp Objects）

《英式醜聞》（A Very English Scandal）

最佳電視電影或迷你影集男主角

安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）《世紀天才》（Genius: Picasso）

丹尼爾布爾 （Daniel Brühl）《沉默的天使》

戴倫克里斯（Darren Criss）《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》

班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）《梅爾羅斯》（Patrick Melrose）

休葛蘭（Hugh Grant）《英式醜聞》

最佳電視電影或迷你影集女主角

艾美亞當斯（Amy Adams）《利器》

派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）《逃離丹尼莫拉》

康妮布里頓（Connie Britton）《骯髒真相》（Dirty John）

蘿拉鄧（Laura Dern）《信箋故事》（The Tale）

蕾吉娜金恩（Regina King）《七秒交關》（Seven Seconds）

劇情類、電視電影或迷你影集最佳男配角

亞倫阿金（Alan Arkin）《好萊塢教父》

基倫考克金（Kieran Culkin）《繼承之戰》（Succession）

艾格拉米瑞茲（Edgar Ramirez）《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》

班維蕭（Ben Whishaw）《英式醜聞》

亨利溫克勒（Henry Winkler）《殺手進城》

▲班維蕭。（圖／達志影像／美聯社）

劇情類、電視電影或迷你影集最佳女配角

艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）《了不起的麥瑟爾女士》

派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）《利器》

潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》

譚蒂紐頓（Thandie Newton）《西方極樂園》（Westworld）

伊凡史漢基 （Yvonne Strahovski）《使女的故事》