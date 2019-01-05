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《波希米亞狂想曲》男女主角認了熱戀中！差13歲甜告白「你是我的愛」

記者林映妤／綜合報導

《波希米亞狂想曲》男主角37歲雷米馬利克（Rami Malek）認了和女主角24歲露西波頓（Lucy Boynton）熱戀中！他3日參加棕櫚泉國際影展獲頒最佳突破演出獎，上台告白女友：「謝謝你，露西波頓，你是我的盟友、知己，你是我的愛，我非常感謝你。」大方認了交往中，令影迷粉絲驚喜不已！

雷米馬利克和露西波頓因為《波希米亞狂想曲》結緣，2人分別在片中飾演皇后合唱團靈魂人物佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）以及佛萊迪出櫃前，人生中唯一一任妻子、摯愛、謬思瑪麗奧斯丁（Mary Austin）。

▲▼《波希米亞狂想曲》雷米馬利克和露西波頓熱戀中。（圖／達志影像）

▲▼《波希米亞狂想曲》雷米馬利克認了和露西波頓熱戀中。（圖／達志影像）

▲▼《波希米亞狂想曲》雷米馬利克和露西波頓熱戀中。（圖／達志影像）

這段相差13歲的戀情其實早在去年8月便有跡可循，當時雷米馬利克和露西波頓被媒體直擊在洛杉磯共享午餐時甜蜜勾手、接吻，5月時也有人目擊他們一起前往U2演唱會，交往消息早就傳出，不過3日雷米馬利克一番感性告白，才真正算是認了戀情。

雷米馬利克曾以《駭客軍團》榮獲艾美獎劇情類最佳男主角，今年也以《波希米亞狂想曲》獲得衛星獎音樂及喜劇類最佳男主角，同時以該片席捲各大電影獎項，包含金球獎，之後入圍奧斯卡的呼聲也相當高。

露西波頓以《搖滾青春戀習曲》打開知名度，接著陸續演出《別敲兩次門》、《東方快車謀殺案》。

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