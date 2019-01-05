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新版金鋼狼爆是柴克艾弗隆！「形象照出爐」粉絲心死：不能接受

記者林映妤／綜合報導

2017年《羅根》上映後，休傑克曼（Huge Jackman）便正式告別了「金鋼狼」這個經典英雄角色，21個月過去，許多影迷仍相當好奇，到底下一任「金鋼狼」會是誰？有外媒報導，這個人選有可能會是曾和休傑克曼合演過《大娛樂家》的柴克艾弗隆（Zac Efron）？

休傑克曼在影迷以及好友萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）苦苦哀求回鍋之下，完全沒動搖心意，隨著今年迪士尼與福斯的交易案即將完成，迪士尼勢必得找新一任的金鋼狼，也因此有許多人選在網路上開始被討論。

▲▼柴克艾弗隆有可能演出新一代金鋼狼？（圖／翻攝自wegotthiscovered.com）

▲柴克艾弗隆有可能演出新一代金鋼狼？（圖／翻攝自wegotthiscovered.com）

乍聽之下，《歌舞青春》、《惡鄰纏身》、《海灘救護隊》柴克艾弗隆的形象似乎非常不符合金鋼狼的英雄特質，也被認為這個選角有點荒謬，但網路上同時有數位藝術家因應粉絲要求做了一張柴克艾弗隆版本的金鋼狼造型，圖片一出令許多人改觀，從崩潰「不能接受」，轉變認為他似乎可以勝任。

目前柴克艾弗隆還未表達自己對飾演金鋼狼的意願，但若有意思想接，那麼有可能還會面臨許多強勁對手。例如先前「殺神」基努李維（Keanu Reeves）曾透露：「我很樂意演出金鋼狼。」儘管基努李維演出的可能性也不是非常大，但以他在動作片領域的經驗、身手甚至是全球影迷的喜愛與票房收入，的確都比柴克艾弗隆還要高。

不過外媒也指出，影迷至今仍無法將金鋼狼與休傑克曼做切割，最重要的是要找到新一代能夠勝任的金鋼狼，而非「休傑克曼的替代品」。

▲▼大娛樂家。（圖／imdb）

▲柴克艾弗隆和休傑克曼曾合作《大娛樂家》。（圖／《大娛樂家》劇照）

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金鋼狼, 休傑克曼, 柴克艾弗隆

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