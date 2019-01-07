金球獎／憑啥擊敗艾瑪史東、瑞秋懷茲4大咖？蕾吉娜金恩其實是大熱門

▲《真寵》艾瑪史東、瑞秋懷茲。（圖／《真寵》劇照）

記者林映妤／綜合報導

《假如比爾街能說話》非裔女星蕾吉娜金恩（Regina King）勇奪第76屆金球獎電影類最佳女配角！她打敗了《真寵》呼聲非常高的雙女配角艾瑪史東（Emma Stone）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）以及《為副不仁》的艾美亞當斯（Amy Adams）、《登月先鋒》克萊兒芙伊（Claire Foy），大熱門得獎一點兒都不意外。

▲▼《假若比爾街能說話》蕾吉娜金恩。（圖／翻攝自IMDb／達志影像／美聯社）

47歲的蕾吉娜金恩以《假如》一片席捲大各影展，早在去年已經榮獲國家影評人協會獎的肯定。該片由《月光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯執導，改編自著名美國非裔小說家、社會評論家詹姆斯鮑德溫1974年的同名作品。

《假如比爾街能說話》描述70年代紐約的黑人社區哈萊姆區的故事，年輕人芬尼（Fonny）和蒂什（Tish）來自多重議題的家庭，他們墜入情網，彼此相愛，當芬尼被控犯下強姦，即將入獄，蒂什也發現自己懷有身孕。蒂什與家人、律師極力為芬尼找尋證據，力證芬尼清白，期望在孩子出生前洗清芬尼罪嫌。

蕾吉娜金恩演出作品多以小螢幕為主，這次是她首度獲金球電影類提名，有趣的是，她在本屆金球獎也以迷你影集《七秒交關》入圍電視電影或迷你影集最佳女主角，實力相當堅強，也難怪能擊敗艾瑪史東、瑞秋懷茲等其他熱門女星！