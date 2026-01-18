嬰兒深夜淋雨「哭到撕心裂肺」！陸女星怒揭短劇內幕…劇組拒換假人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇行業近年蓬勃發展，同時常爆出爭議。短劇女演員邢昀近日於社群平台PO出一段拍攝花絮，憤怒曝光劇組在深夜拍攝雨戲時，竟要求一名小嬰兒在灑水車製造的「大雨」中長時間淋雨，引發陸網震怒譴責劇組。女演員進一步透露，該場戲小演員的片酬800人民幣（約台幣3630元）。

▲大陸短劇女演員邢昀PO影片，指出有劇組拍夜戲讓嬰兒深夜淋雨。（圖／翻攝自小紅書）

演員曝劇組為「節約時間」拒換假人

根據邢昀的描述，當時在夜裡拍雨戲，感覺特別冷，灑水車下的大雨，使用雨傘也只能遮住頭皮，與她演對手戲的女演員背著小嬰兒，要拍一段她看見母子倆淋雨去撐傘並給了錢。她當時感到憤怒，因為看到孩子被淋雨淋好久，「哭得撕心裂肺！真的很無助又無力，短劇好多情節都在折磨女人折磨孩子，但是演員吃這碗飯又沒辦法。可是我能接受我自己『敬業』但是卻接受不了一個嬰兒在『敬業』……」。

由於劇本需求，成人演員的臉部不能淋雨，否則需重拍。邢昀與對手演員曾多次抗議，並建議將背上的嬰兒換成「假孩子」代替，但劇組卻以「節約時間」為由強行拒絕。

▲邢昀發文。（圖／翻攝自小紅書）

小演員片酬僅800人民幣

邢昀表示，當時自己與演對手戲的女演員都發火，催促劇組加快速度，因為拍攝前，眼前的一大一小已經淋了好一陣子。網友痛心留言「太慘了吧」，她進一步透露很多拍戲的小孩演員都這樣，並說「800而已（指片酬800人民幣）」，當時已經是半夜12點，小演員得媽媽臉色已經很難看，但是不敢說什麼。她回憶曾在西安拍戲時，劇組為了追求所謂的「劇情效果」，將一名嬰兒放在真實的垃圾車裡拍攝，嬰兒的爸爸還笑嘻嘻說：「拍完我們孩子還要去趕下一場呢！」。

▲邢昀透露小演員片酬800人民幣。（圖／翻攝自小紅書）

盼讓孩子回歸校園和童年

有網友氣憤嬰兒的媽媽在場卻不出聲，邢昀留言回應，「拍攝之前都溝通好了，家長能接受才來的」，她提到現在短劇很多小孩，「我真心希望少一點兒童情節，讓他們回歸校園和童年吧」。

事件曝光後，大批網友直指該劇組缺乏基本的人道關懷，更批評家長「將孩子當成賺錢工具」。專家也指出，嬰幼兒在低溫環境長時間淋雨，極易引發肺炎等嚴重健康問題。