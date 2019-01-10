「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜「這群人」石頭（張佑維）求婚成功啦！他和女友玉華交往6年，感情一直穩定甜蜜，近來小倆口一起飛日本北海道旅遊，他除了陸續曬出一系列甜蜜合照，他也趁著此趟出遊，在雪地中向女友求婚成功，成為「這群人」之中的第一個準人夫！

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自石頭、展榮、茵聲Instagram）

「這群人」近來舉辦員工旅遊，一行人飛往北海道度假，尼克則似乎因為家中有事，無法到場。石頭在團體中擔任攝影師角色，這次旅行帶著女友一起，並於10日下跪求婚成功，當天團體成員也陸續PO文獻上祝賀，展榮表示：「玉華公主在北海道答應了石頭王子的求婚，他們將過著幸福快樂的日子，期待小玉頭的到來，我願意幫忙養。」鄭茵聲也激動表示覺得好浪漫：「這群人第一對。」

▲「這群人」近來飛往日本北海道員工旅遊。（圖／翻攝自這群人Instagram）



木星也貼出4張拍立得照片，分享石頭求婚當下的浪漫景項，畫面中，石頭站在一片白茫茫的雪地上下跪求婚，神情十分緊張，更激動到痛哭流涕，女友同樣難掩激動情緒，小倆口在眾人的祝福下擁抱親吻，畫面十分甜蜜幸福。

▲木星分享石頭求婚場景。（圖／翻攝自木星Instagram）



人在台灣的尼克，雖然沒能親眼見證石頭求婚，但他仍透過視訊螢幕，同步看見同伴人生中重要的一刻。搞笑的是，石頭求婚的同時，他人剛好正在看牙醫，只能一邊張嘴讓醫生檢查、一邊看著鏡頭，心中無限感動：「天啊！我好兄弟石頭在我看牙醫的時刻求婚成功了！！！」

▲人在台灣的尼克透過視訊見證石頭求婚。（圖／翻攝自尼克Instagram）