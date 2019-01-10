ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜「這群人」石頭（張佑維）求婚成功啦！他和女友玉華交往6年，感情一直穩定甜蜜，近來小倆口一起飛日本北海道旅遊，他除了陸續曬出一系列甜蜜合照，他也趁著此趟出遊，在雪地中向女友求婚成功，成為「這群人」之中的第一個準人夫！

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自石頭Instagram）

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自石頭、展榮、茵聲Instagram）

「這群人」近來舉辦員工旅遊，一行人飛往北海道度假，尼克則似乎因為家中有事，無法到場。石頭在團體中擔任攝影師角色，這次旅行帶著女友一起，並於10日下跪求婚成功，當天團體成員也陸續PO文獻上祝賀，展榮表示：「玉華公主在北海道答應了石頭王子的求婚，他們將過著幸福快樂的日子，期待小玉頭的到來，我願意幫忙養。」鄭茵聲也激動表示覺得好浪漫：「這群人第一對。」

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自這群人Instagram）

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自這群人Instagram）

▲「這群人」近來飛往日本北海道員工旅遊。（圖／翻攝自這群人Instagram）

木星也貼出4張拍立得照片，分享石頭求婚當下的浪漫景項，畫面中，石頭站在一片白茫茫的雪地上下跪求婚，神情十分緊張，更激動到痛哭流涕，女友同樣難掩激動情緒，小倆口在眾人的祝福下擁抱親吻，畫面十分甜蜜幸福。

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自木星Instagram）

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自木星Instagram）

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自木星Instagram）

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自木星Instagram）

▲木星分享石頭求婚場景。（圖／翻攝自木星Instagram）

人在台灣的尼克，雖然沒能親眼見證石頭求婚，但他仍透過視訊螢幕，同步看見同伴人生中重要的一刻。搞笑的是，石頭求婚的同時，他人剛好正在看牙醫，只能一邊張嘴讓醫生檢查、一邊看著鏡頭，心中無限感動：「天啊！我好兄弟石頭在我看牙醫的時刻求婚成功了！！！」

▲恭喜「這群人」石頭求婚成功了。（圖／翻攝自尼克Instagram）

▲人在台灣的尼克透過視訊見證石頭求婚。（圖／翻攝自尼克Instagram）

推薦閱讀

12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強

張懸認了有新男友！　「穩定交往2年」約會畫面被拍

許瑋甯爆懷孕隔1個月「首度亮出肚皮」！　腹部真實樣貌驚呆網

遭譏「胖到認不出」！張惠妹發福5主因瘋傳　網一看超心疼

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！　傳峇里島秘娶女友…經紀公司回應了

影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

女星離婚後驚爆懷三胎！　「斷奶私訊」流出…她認了有新戀情

迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

這群人, 石頭, 尼克

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊冪離婚第一部戲爆「男主角是地下情人」　徵臨演通告外洩：2天後開鏡！
  2. 女神卡卡道歉：我判斷力太糟！　抵制性侵犯「6年前這首歌」全面下架
  3. 絕對不碰她的身體！　Monsta X椅子上閃躲女團⋯6萬粉狂讚
  4. 「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證
  5. 《借來的100天》懸疑劇情超燒腦！他認證：泰版《與神同行》
  6. 「韓大勢女團」爸爆性侵女職員！　網友找出線索崩潰：T女團嗎？
  7. 搖滾區看劉以豪、陳庭妮擁吻　劉子千哀怨不公平
  8. 艾瑪史東《真寵》心機色誘搏上位　突破從影以來最大尺度
  9. 迪麗熱巴「頂碗繞圈圈」炫技超強！　劈腿腳一抬GG啦
  10. 迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366