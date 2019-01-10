ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點！

記者劉宜庭／綜合報導

時至今日，仍有許多人迷信，住進飯店前，必須要先敲門、沖馬桶，或者是打麻將時要穿紅內褲，儘管毫無科學上的根據，還是有不少人抱持「寧可信其有、不可信其無」的態度看待。近來，網紅「理科太太」（陳映彤）也針對此議題做出探討，並用較為理性的角度及資料來進行分析，在網路上掀起討論。

▲理科太太近來火速竄紅。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太近來火速竄紅。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

理科太太9日探討台灣人的日常生活中，常見的迷信，包括帶來幸運的小物，「考試用的幸運符、求姻緣的紅線、打麻將要穿紅內褲、帶來財運的胎毛、球員比賽前不刮鬍子不換內褲、看到流星會許願」，以及外界認為會帶來厄運的小迷信，有「13號很不幸運、碰到4號就不要、鬼月禁忌、右眼一直跳、手指月亮的話耳朵會被割」等等。

▲迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太探討生活中的小迷信。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

理科太太坦言，自己心中也有一道跨不過的坎，「就是我們出門旅遊到飯店的時候，我一定要先敲敲門，然後檢查衣櫃跟沖馬桶。」她表示，雖然內心深知這沒有什麼道理，「但是我真心不做就會全身不舒服。」

▲迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太分享自己住飯店時的小迷信。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

「小迷信跟宗教、文化、一個人的成長過程很有關係。」理科太太舉例，義大利人抽到17號、或是華人抽到4號時，都會覺得不幸，但若換成是義大利人抽到4號，卻是一點感覺都沒有的，「因為他們沒有4是『死』的這個諧音。」她接著再舉例，兒時常會聽見大人們教說，室內不可以撐傘、7月最好不要去游泳等等，「小時候大量接觸這些事情，成長過程中自然而然地吸收，在做的過程之中，我們不會想太多。」

「大腦因為很喜歡快速地做決定，不做會覺得怪怪的，所以我們就繼續延續下去這些小習慣。」理科太太也以心理學家實驗、論文，以及生活上常發生的例子進行佐證，並綜合出一個結論，「理不理性真的不是重點，重點是這些小迷信，到底能不能在真實生活中幫到你。其實迷信算是一種強迫行為，你做了並不讓你快樂，但至少可以撫平你的焦慮，因為當你做了這件事情的時候，你就會有一種控制全局的幻覺，讓你覺得事情可以依照你的方向走，或是避免壞事發生。」

▲迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太突破迷信盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

理科太太認為，此舉其實不會不好，「如果我們能應用這些小迷信、小儀式，因此而讓你表現好，這就是對你好的。」理性的分析，不但突破許多台灣人心中盲點，也在網路上掀起一陣熱烈討論。

▼理科太太探討生活中的小迷信。（影片／取自YouTube／理科太太，如遭刪除請見諒。）

推薦閱讀

張懸認了有新男友！　「穩定交往2年」約會畫面被拍

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

遭譏「胖到認不出」！張惠妹發福5主因瘋傳　網一看超心疼

快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！　傳峇里島秘娶女友…經紀公司回應了

女星離婚後驚爆懷三胎！　「斷奶私訊」流出…她認了有新戀情

許瑋甯爆懷孕隔1個月「首度亮出肚皮」！　腹部真實樣貌驚呆網

影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

理科太太, 迷信

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 北川景子當Youtuber高調賣房　老公DAIGO揪愛貓力挺
  2. 楊冪離婚第一部戲爆「男主角是地下情人」　徵臨演通告外洩：2天後開鏡！
  3. 女神卡卡道歉：我判斷力太糟！　抵制性侵犯「6年前這首歌」全面下架
  4. 絕對不碰她的身體！　Monsta X椅子上閃躲女團⋯6萬粉狂讚
  5. 「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證
  6. 《借來的100天》懸疑劇情超燒腦！他認證：泰版《與神同行》
  7. 「韓大勢女團」爸爆性侵女職員！　網友找出線索崩潰：T女團嗎？
  8. 搖滾區看劉以豪、陳庭妮擁吻　劉子千哀怨不公平
  9. 艾瑪史東《真寵》心機色誘搏上位　突破從影以來最大尺度
  10. 迪麗熱巴「頂碗繞圈圈」炫技超強！　劈腿腳一抬GG啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366