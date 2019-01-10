迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點！

記者劉宜庭／綜合報導

時至今日，仍有許多人迷信，住進飯店前，必須要先敲門、沖馬桶，或者是打麻將時要穿紅內褲，儘管毫無科學上的根據，還是有不少人抱持「寧可信其有、不可信其無」的態度看待。近來，網紅「理科太太」（陳映彤）也針對此議題做出探討，並用較為理性的角度及資料來進行分析，在網路上掀起討論。

▲理科太太近來火速竄紅。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）



理科太太9日探討台灣人的日常生活中，常見的迷信，包括帶來幸運的小物，「考試用的幸運符、求姻緣的紅線、打麻將要穿紅內褲、帶來財運的胎毛、球員比賽前不刮鬍子不換內褲、看到流星會許願」，以及外界認為會帶來厄運的小迷信，有「13號很不幸運、碰到4號就不要、鬼月禁忌、右眼一直跳、手指月亮的話耳朵會被割」等等。

▲理科太太探討生活中的小迷信。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

理科太太坦言，自己心中也有一道跨不過的坎，「就是我們出門旅遊到飯店的時候，我一定要先敲敲門，然後檢查衣櫃跟沖馬桶。」她表示，雖然內心深知這沒有什麼道理，「但是我真心不做就會全身不舒服。」

▲理科太太分享自己住飯店時的小迷信。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

「小迷信跟宗教、文化、一個人的成長過程很有關係。」理科太太舉例，義大利人抽到17號、或是華人抽到4號時，都會覺得不幸，但若換成是義大利人抽到4號，卻是一點感覺都沒有的，「因為他們沒有4是『死』的這個諧音。」她接著再舉例，兒時常會聽見大人們教說，室內不可以撐傘、7月最好不要去游泳等等，「小時候大量接觸這些事情，成長過程中自然而然地吸收，在做的過程之中，我們不會想太多。」

「大腦因為很喜歡快速地做決定，不做會覺得怪怪的，所以我們就繼續延續下去這些小習慣。」理科太太也以心理學家實驗、論文，以及生活上常發生的例子進行佐證，並綜合出一個結論，「理不理性真的不是重點，重點是這些小迷信，到底能不能在真實生活中幫到你。其實迷信算是一種強迫行為，你做了並不讓你快樂，但至少可以撫平你的焦慮，因為當你做了這件事情的時候，你就會有一種控制全局的幻覺，讓你覺得事情可以依照你的方向走，或是避免壞事發生。」

▲理科太太突破迷信盲點。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

理科太太認為，此舉其實不會不好，「如果我們能應用這些小迷信、小儀式，因此而讓你表現好，這就是對你好的。」理性的分析，不但突破許多台灣人心中盲點，也在網路上掀起一陣熱烈討論。

▼理科太太探討生活中的小迷信。（影片／取自YouTube／理科太太，如遭刪除請見諒。）