影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名

▲野生周子瑜與現場粉絲合照。（影片／ETtoday翻攝）

記者劉宜庭／綜合報導

周子瑜日前忙完一連串的南韓跨年節目行程後，總算得空放假，提前回台灣準備過農曆年，她8日現身高雄小港機場後，當晚又驚喜現身媽媽在台南經營的咖啡廳，大方開放與現場粉絲合照，親民舉動大獲好評，引發討論。

▲野生周子瑜現身台南咖啡廳。（圖／ETtoday翻攝）

周子瑜8日現身小港機場，穿著合身牛仔褲和黑色上衣，展現苗條身材曲線，猜測應是提前回台過年，但是否能長時間待到農曆年還是未知數，而現身仁川機場準備回台灣的她，更是一路上露出甜笑，看似心情極好。

回到台灣後的第一天晚上，周子瑜現身媽媽在台南市東區經營的咖啡廳，抱著吉娃娃愛犬「酷吉」現身，並大方接受現場粉絲合照、簽名等要求，臉上掛滿親切笑容。

▲野生周子瑜現台南咖啡廳。（圖／ETtoday翻攝）

日前，周子瑜才在社群網站，祝福眾人新年快樂，並且不忘一路以來始終支持自己的粉絲，「2019新的一年～祝大家新年快樂！」許多網友也熱情回應她會繼續支持TWICE。此外，她的美貌屢獲國際肯定，最近奪下美國電影網站「TC Candler」全球最美臉孔的第二名，自2015年首度入圍全球百大美女榜，當時列第13名，隨後逐年爬升，名次從第8再上升到第3，去年則是再度刷新最高名次。

▲周子瑜美貌屢獲國際肯定。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）