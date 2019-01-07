張藝興自誇唱跳第一　歐陽娜娜「用EXO團名反吐槽」瞬間尷尬臉！

記者李玟儀／綜合報導

大陸歌手張藝興近日出演陸綜《吐槽大會》，作為一個擁有上千萬粉絲支持的流量藝人，敢上節目被其他來賓用各種哏當面diss，算是超有勇氣，只是可能砲火太猛烈，他一度笑不太出來，讓吐槽他的嘉賓李誕直呼：「不敢看藝興了。」

▲歐陽娜娜《吐槽大會》diss張藝興。（圖／翻攝自秒拍）

張藝興站上《吐槽大會》舞台，果然迎面而來各種超猛的攻擊，歐陽娜娜說他從EXO出道，「EXO讀作XO，因為E不發音，藝興哥說自己是國內唱跳第一人，我一下就明白了，可能這個第一也不發音。」這段吐槽算得上是超酸又一擊必殺。

▲▼歐陽娜娜《吐槽大會》diss張藝興。（圖／翻攝自秒拍）

但歐陽娜娜還不是最猛的，一向說話快人快語又很有哏的李誕才是最直接的，他一上場就說偶像是張藝興，「以後你們就會在各大節目看到我哭、下跪、學羊吃草。」說的就是張藝興之前在節目上的種種事蹟。

▲▼歐陽娜娜《吐槽大會》diss張藝興。（圖／翻攝自秒拍）

不過最狠的可能是這一部份，張藝興人紅是非多，在微博上經常有網友攻擊他是裝清純的「白蓮花」，指他說的話就是「蓮言蓮語」，李誕在節目上把這部分提出來，此時張藝興的表情有點僵掉了，看起來心情多多少少受到影響。

但這個節目的宗旨就是吐槽，嘉賓們要能夠欣然接受吐槽才好，好險張藝興消化得還不錯，他自黑：「我說過很多匪夷所思的話。」他舉例媽媽曾說他是下一個Michael Jackson，他也曾說過音樂作品要震動市場、將華語音樂帶向全世界，「你說我為什麼這麼努力，如果你跟我一樣吹過這麼猛的牛，你也得努力努力再努力。欣然接受所有酸民的批評，還能自我調侃，算是情商還不錯了！

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