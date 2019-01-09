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胡瓜撒10萬鉑金紅包　張文綺「下腰拱橋」挑戰人體極限

記者許逸群／台北報導

《民視第一發發發》除夕特別節目今（9日）錄影，邀請到30位藝人現場比拚體力與腦力。以往在《綜藝大集合》豪氣送獎金的主持人胡瓜，這次跟往年一樣準備了10萬元新鈔，分成100個「鉑金包」，胡瓜表示每一年就這個單元最硬，希望紅包能夠燃燒大家的鬥志，也算是感謝後生晚輩全力以赴的拚勁。

▲民視除夕特別節目。（圖／民視提供）

▲胡瓜自備鉑金紅包發送。（圖／民視提供）

胡瓜一開場就人人有禮發放「鉑金包」，讓現場眾人驚喜若狂，阿翔笑說：「終於不用玩遊戲也能拿紅包了！」沒想到胡瓜聽聞馬上玩起鈔票上的流水編號，要雙數才能得到鉑金包遊戲，不料陳美鳳收到的2個都是單數，笑說自己偏財運不夠，要自己下去靠體力來得獎金。

▲民視除夕特別節目。（圖／民視提供）

▲▼眾人較勁體力，胡瓜也下場比賽。（圖／民視提供）

▲民視除夕特別節目。（圖／民視提供）

除了胡瓜豪氣準備的禮物，製作單位也準備300個樂透紅包跟100個刮刮樂。眾藝人一開場就跟著Terry跳健康操來暖身，現場熱鬧非凡，比賽前杜忻恬跟陳怡婷跟趙孟姿還先暖身玩「豬光寶氣迎財神」板塊移動遊戲，只見三兩下女生通通過關，連男生都自歎不如，求饒說希望等等是分開比賽。

▲民視除夕特別節目。（圖／民視提供）

▲郭忠祐跟張文綺完成「不可能的任務」。（圖／民視提供）

今年除夕特別節目明星運動會單元，主持人之一的陳美鳳更是變髮登場，她笑說因為幾天的錄影都是華麗造型錄影，難得有運動會可以讓她搞怪一下，也準備多套休閒運動衣服，每錄到一個段落就換新衣。平常養身保健的她，看到大家都如願拿到鉑金包，對體能挑戰也是信心滿滿。

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