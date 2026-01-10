金唱片／GD驚喜現身！奪「年度歌曲大賞」承諾：我會帶BIGBANG回來

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演，現場吸引3.3萬人到場。人氣演員邊佑錫擔任兩個大賞的頒獎人，年度歌曲大賞由天王GD奪得，他雖然沒能親自到場領獎，但透過影片傳遞獲獎感言，現身在螢幕上，全場驚呼。

▲▼GD驚喜現身，奪年度歌曲大賞。（圖／翻攝自Disney+）



GD奪得金唱片40週年「年度歌曲大賞」，他透過影片錄製感言：「你好，我是GD，真心祝賀金唱片40歲了，今年第一個獎就是年度歌曲大賞，我非常開心非常感謝，想跟粉絲說聲謝謝，祝大家新年快樂，今年我會跟BIGBANG成員們一起回來。」

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。