金唱片／女王來了！Jennie剩細肩Bra　火辣貼身熱舞「他」萬人嗨翻

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演，現場吸引3.3萬人到場。女王Jennie帶來火辣壓軸演出，一連唱三首歌曲〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈like JENNIE〉，唱到最後一首歌時，她脫下外套，露出穠纖合度的性感小蠻腰，全場氣氛嗨到最高點。

▲Jennie帶來壓軸演出。（圖／Disney+提供）



Jennie以solo之姿推出專輯《Ruby》大獲好評，先橫掃MMA獎項後，她10日受邀出席金唱片頒獎典禮，她身為本場頒獎典禮帶來壓軸演出，穿著長版風衣外套現身，先是以齊舞唱著〈Filter〉，金接著在唱〈Damn Right〉時，她帥氣脫下外套，上半身只剩細肩Bra，露出穠纖合度的性感小蠻腰，搭配激短短褲，直接把現場氣氛推向沸騰。

▲Jennie演出超火辣。（圖／翻攝自Disney+）



▲Jennie貼身熱舞VATA。（圖／翻攝自Disney+）



▲Jennie穿得超辣。（圖／讀者提供）



Jennie與男舞者上演一場火辣貼身舞蹈，男舞者身份大有來頭，就是We Dem Boyz的隊長VATA。唱到最後一首歌〈like JENNIE〉時，她自信走位、眼神全開，每一個動作都精準踩點，女王氣場全數釋放，引爆全場尖叫聲，為本場頒獎典禮舞台畫下最高潮、也最令人難忘的句點。

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。