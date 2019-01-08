破除對大胃王的5大迷思！路路「一餐7公斤」吃到哪去了

記者許逸群／台北報導

在2018年末竄起的YouTuber路路（路心倪），因小小的個子卻有「驚人」的食量，短短幾個月就在網路上走紅。許多人好奇，所謂的大胃王到底有沒有吃飽過，或吃下肚子的東西到底哪去了，路路也一一回覆，分享大家對大胃王的迷思。

▲能想像這個小女孩一餐能吃7公斤嗎？（圖／記者張一中攝）

一、大胃王是什麼原因造成的？

路路表示，幾年下來體重都維持在40到43公斤之間，因在國中三年級時想減肥而節食，沒想到她兩天過後卻發現「再也吃不飽」，不過至於為何會突然變成大胃王，其實自己也不太清楚。她曾就醫檢查，醫生則表示，她的胃比一般人大許多，也告訴她吃很多不會怎樣，只要別吃到不舒服就好。

二、大胃王會有吃飽的時候嗎？

路路透露，從有了這項特殊能力以來，印象中「沒有吃飽過」，唯獨一次挑戰吃完7公斤的漢堡套餐，或許是因短時間內大量進食馬鈴薯與汽水，讓她有了「不想再吃」的念頭，應該可以說，可能吃不飽，但會有不想再吃的時候。不過她透露，雖然說吃不飽，但也不會長期處於饑餓感，只是若只吃一般人的食量，會有「沒吃東西」的感覺。

▲僅21歲、外形甜美的路路可是個「大食怪」呢！（圖／取自路路臉書）

三、大胃王的伙食費要多少？

路路在開設頻道前，每個月飲食費平均都在3萬元以上，最多曾到8萬元。可怕的是，雖然伙食費高，但她平常不會吃高價位的食物，光是到便利商店買微波食品動輒上千元，若真的很餓會以平價的吃到飽餐廳為主，不過也要跟店家熟識，不然也會吃得很「歹勢」。

四、一餐吃7公斤，體重也會瞬間增加7公斤嗎？

路路笑說，數字不會那麼精準，可能有些熱量或水分在進食過程就消耗掉了，但吃下肚的量確實是會反映在體重上。她透露，有回去吃到飽的餐廳，她在吃完後量體重，確實增加了4、5公斤的體重，不過一、兩天就又會回到40到43公斤。她也透露，上廁所的次數確實比一般人多很多。

五、都是大胃王，比賽會有勝負嗎？

大胃王的比賽或節目，有許多選手都是「吃不飽」的體質，不過多數比賽都是不斷吃相同的食材，而路路本身除了特別怕燙外，也不喜歡大量吃相同的食物，因為即便再好吃的食物，吃多了還是會有些噁心感。她透露，有時參加餐廳的挑戰，到後段也是得靠飲料或水來中和食物的味道。

▲路路：有人要請我吃飯嗎？（設計對白）（圖／記者張一中攝）