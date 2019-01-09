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余祥銓澳門一天賭輸百萬！　回台飛機上崩潰哭了

記者楊蕎綺／綜合報導

余祥銓近年在節目上表現亮眼谷底翻身，網路人氣翻紅，他在節目上坦承，多年前曾迷過賭博，由於手氣超旺，一年內在澳門狂贏100萬港幣（約台幣400萬元），讓他一直想繼續賭更大，結果在生日那一天，連本帶利全輸光，讓他當場在回台飛機上落淚。

余祥銓澳門賭錢輸光。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）

▲▼余祥銓在澳門曾手氣旺到一天贏了132萬台幣，嚐到甜頭後就想賭更大。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）

余祥銓澳門賭錢輸光。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）

余祥銓日前在《命運好好玩》上透露，多年前曾和朋友一起去澳門賭場，他手氣極強，一年去不到10次，每次帶2萬至5萬港幣（約台幣8萬至20萬元），卻贏了港幣100多萬元（約台幣400多萬元），某次他身上8萬元進去、132萬元出來，玩百家樂，賭場所有人看他一個人翻牌狂贏，換了3次荷官都擋不住他的好運，回台之後買了部車，也給爸爸媽媽包大紅包。

余祥銓澳門賭錢輸光。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）

▲▼余祥銓過去贏的400多萬全輸光，還欠下刷爆的卡債，忍不住在回台飛機上哭了。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）

余祥銓澳門賭錢輸光。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）

嚐過贏大錢的甜頭，就會想賭更大、贏更多，賭場也深知這一點，因此會不斷打電話誘惑老客人回頭再賭，余祥銓就這樣一去再去，不到半年時間連本帶利全輸光，連生日當天飛澳門，原以為壽星會有好運，結果不只身上24萬港幣（約台幣96萬元）全沒，連信用卡也刷爆，名符其實的輸到脫褲。在回台灣的飛機上，他和友人對看後忍不住落淚，到家之後也被媽媽臭罵，現在再也不敢這樣賭了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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余祥銓, 澳門

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