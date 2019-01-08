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玖壹壹春風爆戀「鄉民女神」拐拐！　公開私訊說清關係

娛樂中心／綜合報導

本土饒舌團體「玖壹壹」團長春風7日才被爆料將和圈外女友舉辦海島婚禮，沒想到8日又被媒體爆與拐拐（許萌希）有曖昧情，一起到北海道旅行，並進出飯店同層房間，不過他隨即透過個人IG澄清，委屈地說：「爽你們在爽，我又要被酸民罵！」

春風拐拐爆曖昧情。（圖／翻攝自春風IG、拐拐臉書）

▲春風和拐拐8日被爆有曖昧情。（圖／翻攝自拐拐臉書、春風IG）

春風拐拐爆曖昧情。（圖／翻攝自春風IG、拐拐臉書）

▲春風解釋是和一群友人到北海道滑雪，不是跟拐拐「情侶出遊」。（圖／翻攝自春風IG）

春風7日和粉絲分享在北海道滑雪近況，剛好「鄉民女神」拐拐也同時在臉書上PO出滑雪照，雖然是一群朋友出遊，但兩人多次進出飯店同層樓房間，被媒體爆料兩人「關係不單純」。對此，他透過個人IG澄清：「明明一群人快20個去滑雪，寫成情侶出遊…，然後爽你們在爽，我又要被酸民罵，你們要不要乾脆寫我親生老爸是馬雲？」

▲快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！。（圖／翻攝自春風IG）

▲春風被爆將結婚後，嚴正澄清自己現在是單身。（圖／翻攝自春風IG）

事實上，春風昨才被爆與圈外女友交往1年、感情穩定，傳出預計將於今年舉行海島婚禮。他所屬的混血兒娛樂直接否認結婚傳聞：「目前玖壹壹的春風並沒有女友也沒有結婚計畫。」春風經紀人也向《ETtoday星光雲》表示：「想知道哪個春風，都沒對象要跟誰結婚。」春風本人則回應：「可以來打賭100萬，本人真的尚未結婚、也沒有女友，目前也沒有結婚這計畫，真的有好消息會讓大家知道的。」

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春風, 玖壹壹, 拐拐, 許萌希

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