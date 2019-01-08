阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

記者楊蕎綺／綜合報導

五月天《人生無限公司》最終場點歌橋段，主唱阿信看到台下有人舉著寫有「勇氣」跟「勇敢」的雙面牌，玩心大開清唱梁靜茹的《勇氣》，全場歌迷也跟著大聲合唱，沒想到隔天更釣出梁靜茹本人特地發文回應。

▲▼梁靜茹得知五月天在演唱會上唱《勇氣》後特地回應了。（圖／翻攝自梁靜茹IG）



梁靜茹在Instagram上特地發文：「在人生海海裡，你需要勇氣，還是勇敢多一點？」看似文青的抒情文字，其實就是在回應五月天，最後也直接笑虧：「某團很幽默，謝謝記得唱了我的歌，記得常常唱哦！大家才不會忘記，乖。」網友紛紛笑說：「我在現場笑到翻掉，感謝靜茹的大肚容忍我家的3歲團體。」還有人趁機告狀：「其實昨天《勇氣》的大合唱比《勇敢》還大聲哦！」

▲阿信在台上清唱《勇氣》，台下歌迷也跟著大合唱。（圖／翻攝自五月天臉書）



▲五月天2017年初演唱會曾邀請梁靜茹當嘉賓。（圖／資料照／記者張一中攝）



阿信在點歌橋段，看到有自己電影公司拍攝人員舉牌，雙面分別寫著「勇敢」和「勇氣」，阿信在台上大虧瑪莎，「《勇氣》跟《勇敢》兩首歌差一個字差很多，有一首歌瑪莎不會彈Bass。」瑪莎立刻衝出來表示，「我在認真討論和弦的時候，不要衝康（台語）我。」結果阿信下一秒還是在台上清唱《勇氣》，全場歌迷跟著唱，甚至連提詞機也跟著跑出《勇氣》歌詞，阿信納悶表示，「五月天演唱會為什麼要準備梁靜茹的歌詞？」瑪莎當下傻眼對工作人員喊：「反正年終快到了，如果尾牙我跟你同一桌，我就把雞頭對著你。」

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