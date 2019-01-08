圭賢狂粉「威脅、跟蹤」姊姊3年！　待產中也不放過...身心崩潰

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓男團Super Junior老么圭賢目前正在服役中，不料其親姊曹雅拉近日透過IG表示，遭一不知名網友威脅、跟蹤超過3年，多次勸阻都無效，讓她身心俱疲也已忍耐到極限。

▲圭賢姊姊近日才透露自己已被騷擾、跟蹤3年，她一直隱忍，連弟弟都不知情。（圖／翻攝自圭賢爸爸臉書）



圭賢姊姊才剛生下雙胞胎，目前正在醫院休養中，原本一家人都沉浸在喜訊裡，但她近日在Instagram上透露，其實長期遭到一名網友騷擾、跟蹤，已至少3年時間，該網友幾乎天天傳訊息，無論是透過電話還是社群網站，她的個人帳號曾被駭過，對方甚至說過要殺了她。

▲網友說自己手上握有曹家人所有個人資料，以此威脅圭賢姊姊。（圖／翻攝自圭賢爸爸臉書）



這樣的威脅不只存在在網路上，該網友真的出現在生活中，圭賢、圭賢的姊姊和爸爸都曾被跟蹤過，某次圭賢姊姊就收到對方傳來，爸爸坐在咖啡廳裡被偷拍的照片，她心生恐懼，但對方威脅她會把曹家所有人的聯絡資訊公開，她不敢輕舉妄動，加上曾報警處理過，只是至今仍無法確認該網友身分。

▲圭賢姊姊近日剛生下雙胞胎寶寶，目前正在醫院休養中。（圖／翻攝自圭賢姊姊IG）



圭賢姊姊公開此事，並上傳相關截圖證據後，該網友又再傳訊要求撤掉所有貼文，否則會「毀掉圭賢的演藝生涯」，現在她已將相關動態刪除。對此，圭賢經紀公司表示，圭賢本人並沒有被該網友威脅過，也是在看到姊姊的PO文才知道有這一回事，他認為是家族私事，並沒有向公司請求協助，不過公司會尊重曹家人的意見，並盡可能給予最大的幫助。