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士杰為五月天拋家棄子！　122場全勤「終於下班」人海裡爆哭

記者楊蕎綺／綜合報導

五月天《人生無限公司》從2017年高雄起跑，開演前各方人馬都投入許多心力，主唱阿信更透露，技師士杰連女兒二度燙傷送急診，都堅持要留下來把工作做完，讓阿信又氣又心疼。終於122場的巡演6日在台中劃下句點，士杰7日凌晨也透過臉書說出這2年半以來的心聲，坦言自己為此近乎是「拋家棄子」了。

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天《人生無限公司》巡演6日在台中劃下句點。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

士杰說巡演開跑的第一天，聽到《人生海海》合唱聲爆哭，沒想到時間一轉2年半過去，最終場，他在同一首歌裡情緒潰堤，「兩年多的巡迴，近乎是拋家棄子的生活模式，一路走來有人來、有人去，有人喜、有人走心，有夥伴歡喜鼓舞迎接新生命，也有夥伴從鬼門關走了一回。」

士杰122場五月天演唱會全勤。（圖／翻攝自五月天士杰臉書）

▲士杰沒有缺席任何一場演出，就連女兒燙傷，也堅持要把工作完成才奔往醫院探視。（圖／翻攝自五月天士杰臉書）

122場的演出，士杰沒有一場缺席，在五月天唱完《倔強》後，他拿下耳機，「深呼吸了一大口氣，突然間，眼淚就掉了下來。」落淚的模樣還當場被阿信嘲笑：「士杰！你又在哭啊？哈哈哈，哭什麼啦！」跟了五月天19個年頭，沒想到「老闆」會在台上說出他的故事，他感動地說：「會不吝把光環分給一個只在角落默默的努力的人，就只有五月天。」

士杰122場五月天演唱會全勤。（圖／翻攝自五月天士杰臉書）

▲士杰終於可以回家陪伴親愛的家人。（圖／翻攝自五月天士杰臉書）

兩年半的巡演終於告一段落，士杰總算可以從這「人生無限公司」下班，結束拋家棄子模式，文末他感謝家人一路的諒解支持，「我到家了，也靠岸了。」

【士杰臉書發文】

『就算是整個世界
把我拋棄
而至少快樂傷心
我自己決定』

2017
高雄起跑的第一天
我在人生海海歌聲裡泣不成聲

2019
台中終場的最末一天
我一樣在人生海海合唱裡泣不成人

開始彷彿似是昨天
但結束確是昨天...

兩年多的巡迴
近乎是拋家棄子的生活模式

一路走來
有人來 有人去
有人喜 有人走心
有夥伴歡喜鼓舞迎接新生命
也有夥伴從鬼門關走了一回

在倔強唱完的那刻
我拉下了直播的主音量Fader
終止了直播的聲音...
毅然拿下了耳機
深呼吸了一大口氣
突然間
眼淚就掉了下來

轉頭看到阿信哥哥
不懷好意的笑著喊著我：
『士杰！你又在哭啊？哈哈哈，哭什麼啦！』
我又跟著他笑了起來

在昨日，這一章 已然翻了頁
人生短短的兩年半
也許竟是我人生的最輝煌的時代？

但這結束究竟是
太陽的落下
抑或是升起的另一個旭日呢？

這答案

我還真的不知道...

我只知道轉眼間，霎那間

我跟了老闆們19個年頭...

我了解到...揉了揉眼

在這一切最後的最後

會不吝把光環分給一個

只在角落默默的努力的人...

就只有『五月天』

我有我的路　有我的夢　
夢中的那個世界　甘講伊是一場空
我走過的路　只有希望　
希望你我講過的話　放在心肝內　總有一天

懂我的人？

就陪著我一起大聲的唱吧，

我也會跟著你唱到最後的。

#人生無限公司總算下班了
#但它永遠的活在你我的回憶裡
#我122場全勤
#謝謝家人諒解支持
#我到家了也靠岸了

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關鍵字

五月天, 士杰, 技師, 阿信, 相信音樂新聞

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