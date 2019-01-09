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潘瑋柏空姐女友爆懷孕！　「已登記結婚」3年秘戀修正果

潘瑋柏空姐女友被爆懷孕。（圖／鏡週刊提供）

▲潘瑋柏傳與交往3年的大陸空姐女友Luna已在美國登記結婚，且女方已懷孕，他今年將當爸爸。

圖文／鏡週刊

38歲的潘瑋柏前年10月，因為流感引發肺炎，一度病危，生死關頭走了一回，不久前他先是放話離開演藝圈，接著被教授爸爸在課堂上爆出驚人婚訊；外界一度以為潘瑋柏決定幕前引退，是為了跟最新的緋聞對象，上海東方航空空姐Luna專心步入家庭生活。

沒想到潘瑋柏卻緊急透過工作室撇清：「Boss（註：指潘瑋柏）說謝謝大家這麼關心他的大事，但目前未婚，也還沒有人願意嫁給他，哈哈，但已收到大家關注，會繼續努力。」對於傳言採取否認態度。

只是本刊進一步向潘瑋柏跟Luna的對岸友人詢問，卻得到「他們已經在美國登記了！」的回應，語氣講得一副消息早就傳開，而且非常確定的感覺。勁爆的是，其實Luna還已經懷了潘瑋柏的小孩。

潘瑋柏空姐女友被爆懷孕。（圖／鏡週刊提供）

潘瑋柏空姐女友被爆懷孕。（圖／鏡週刊提供）

潘瑋柏空姐女友被爆懷孕。（圖／鏡週刊提供）

潘瑋柏空姐女友被爆懷孕。（圖／鏡週刊提供）

▲潘瑋柏與Luna雖然交往相當低調，仍被肉搜出個人資料。

祕戀修成正果，難怪身為淡江大學企管系專任副教授的爸爸潘志偉，忍不住會在課堂上分享喜訊，然後被台下學生轉傳，上網透露：「潘瑋柏要結婚了！」並強調是「他老爸說的」。

據悉，潘瑋柏爸爸曾說，女同學都會私下向他打聽兒子的八卦，甚至要簽名照，遇到這種情況，「兒子私事一概不答，簽名照則是有條件給予」；在課堂，潘爸鮮少提到兒子的事，無意間提到時，就會讓女同學們頓時精神來了，因此再次證明這一次他公布潘瑋柏將結婚，可信度極高。

【潘帥娶空姐】空姐女友懷孕　潘瑋柏被爆赴美登記結婚

▲Luna經常在微博上秀出自拍，身上所戴的都是精品。

【潘帥娶空姐】空姐女友懷孕　潘瑋柏被爆赴美登記結婚

▲潘瑋柏曾在IG上曬出Supreme與LV聯名的紅色皮箱，而Luna則在IG上曬香奈兒包，背景就是潘瑋柏的紅色皮箱。

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關鍵字

潘瑋柏, 空姐, 女友, 懷孕

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