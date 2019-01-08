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華仔「被脖子逼走」！　東區排隊領救濟金遭拒...落魄回家

記者楊蕎綺／綜合報導

Youtuber Gino與脖子在2015組團，以「靠北十種人」系列的影片爆紅，後期也加入華仔（Wa仔），3人組合頗受歡迎，不過最近卻鬧出拆夥紛爭，頻道名稱正式更改為「雞脖子」，Gino和華仔也已退出公司，甚至不屬於團隊一員，近日華仔透過個人頻道，用影片分享這陣子的心路歷程。

Wa仔（華仔）離開GINO脖子公司。（圖／翻攝自GINO脖子、Wa仔臉書）

▲GINO、華仔、脖子曾是團隊夥伴，現在分道揚鑣。（圖／翻攝自GINO脖子臉書）

華仔透過個人頻道表示，原本自己就只是一個喜歡演戲的人，但影片拍著拍著，脖子跟阿倫（GINO脖子頻道導演）決定開設公司，他是被告知而不是一起做決定的人，後來自己的狀態也多處於被動。後來開始需要有股東投資，股份問題也油然而生，脖子說服他要買股份，他無奈強調自己真的沒錢，結果對方直接說要幫他出錢，也因此半推半就有了公司5%的股份。

Wa仔（華仔）離開GINO脖子公司。（圖／翻攝自GINO脖子、Wa仔臉書）

▲華仔被迫離開公司之後，曾經要申請失業救濟金，結果也被拒絕。（圖／翻攝自華仔Youtube）

沒多久，脖子就找華仔談，說公司因為一些政策的決定「需要人事變動」，他聽到的當下，其實是慌張又不知所措的，面對即將「被離職」，他只對夥伴說：「如果你要我走，那我就走。」也真的就此不在公司有職位，他自認雖然不再是員工，但還是「GINO脖子」團隊的一員，可惜對方不是這麼想的。

脖子對華仔說，如果還想繼續拍片，就必須跟公司簽一份經紀約，如果不簽，那公司沒有任何資源需要投資在無關的人身上，於是華仔請脖子先把合約讓他看過，但這件事從此沒了下文，卡在一個不上不下的階段，因此華仔有一段時間在GINO脖子的影片裡消失，同時也代表著沒有了影片分潤收入。

Wa仔（華仔）離開GINO脖子公司。（圖／翻攝自GINO脖子、Wa仔臉書）

▲華仔坦承和脖子吵架鬧翻。（圖／翻攝自華仔臉書）

「我該怎麼辦？我還要過日子。」於是華仔簽了非自願離職單，也將5%股份轉讓，和GINO一起到東區地下街的就業服務中心，填了一堆表格，好不容易排隊到櫃台要申請失業救濟金，結果承辦人員說，因為他曾經是一間公司的股東，所以沒辦法領取失業救濟金。

華仔當下整個人傻住了，「我不知道怎麼面對我的生活」，沒想到因為股份，竟然連失業救濟金都沒辦法申請，幸好後來在朋友介紹下，到媒體公司工作了幾個月，現在跟另一間公司簽下經紀約，收入漸漸穩定，也有了拍電影的機會，「我很開心我還可以繼續演戲」，看到網友加油聲援也很感動。

Wa仔（華仔）離開GINO脖子公司。（圖／翻攝自Wa仔臉書）

▲華仔離開脖子和阿倫成立的公司，專心經營個人頻道。（圖／翻攝自華仔臉書）

至於後來為什麼還會出現在GINO脖子的影片中，華仔解釋自己的行程工作都由經紀人安排，因此和脖子就是「商業合作」的狀態，不再是團隊成員，2019邁入新的一年，他不會再為這件事拍攝第二支影片，未來只想好好努力，專注經營演藝事業及個人頻道。

▼影片取自Wa仔YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

Wa仔, 華仔, GINO, 脖子, 雞脖子

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