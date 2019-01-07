IU爆「炒地皮」一年賺6800萬！　韓網友罵翻...光速回應滅火

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓女歌手IU人氣和實力兼具，對投資也有一套，近日韓媒報導，她2018年1月投下韓幣45億元（約台幣1.26億元）購入京畿道果川市房地產，現在當地因政府計畫地價房價急漲，她手上的房產已漲至韓幣69億元（約台幣1.94億元），短短一年內暴賺台幣6千800萬元，雖被稱讚投資有道，卻也惹來炒地皮的批判聲。

▲IU被爆在京畿道買房是為了賺取暴利。（圖／華納提供）



南韓政府正推動GTX（首都圈廣域急行鐵道）計畫，鐵道所經區域地價房價皆快速上漲，包括GS集團、Sam-A 鋁業等大企業會長都是受惠者，但這一波名單上賺最多的，是歌手IU。IU 2018年1月以1億9400萬台幣購入京畿道果川市房產，短短一年內便暴漲6800萬元。

不過IU方火速澄清，確實買下了該區域土地，但並非投資用，而是做為媽媽的辦公室、自己的工作室、給後輩的練習室使用，強調絕非投機賺錢，而是真的有自用需求才買下大樓。

▲IU火速澄清所購入的建築物是為拿來自用。（圖／記者李毓康攝）



事實上IU經常捐錢給弱勢團體，2014年曾將演唱會收入全數捐給「世越號」罹難者家庭，自2013年起定期捐助母校「同德女中」，成立獎學金幫助家境貧寒的學生，善心助人形象深植人心，只是此次她投資房地產，意外惹來「炒地皮賺暴利」批判聲，引起南韓網友熱烈討論。