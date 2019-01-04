這數字太狂！《聲林之王》破9萬人同時看直播

記者許逸群／台北報導

9萬人同時在線！大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，節目進行到「叢林內戰最終12強搶位賽」，賽況越演越烈，觀眾的黏著度也越來越高，繼上集YouTube收看直播的人數達到6.9萬人後，本集更是突破9萬人大關，接下來的節目內容更是備受期待！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《聲林》YouTube直播同時觀看人數破9萬人。（圖／翻攝YouTube）

選手李友廷的高水準表現迎戰踢館高手被譽為「開外掛」，不過《聲林》的觀看數字可是扎扎實實！上集收視數字才飆破新高，App最高在線人數19,091；總觀看次數728,530；不重複訪客113,994，而在YouTube直播時同時收看的人數更是超過6.9萬。沒想到6.9萬同時看直播已經相當「不可能」的數字，如今又再度突破9萬人大關，且不僅在PTT與各大網站受到熱烈討論，也在大陸愛奇藝綜藝熱度值上榜Top10！

▲▼李友廷與《聲林》的直播數字都「發爐」。（圖／翻攝YouTube）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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