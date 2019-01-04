Gail《飄向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

記者許逸群／台北報導

聽到跪了！大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，被譽為大魔王的13歲泰國小妹妹Gail Sophicha，這回再次帶來中文歌曲，且是難度相當高的《飄向北方》！她不僅一人完成兩人合唱的歌曲，在快嘴的中文饒舌部分，她也一字不漏，讓導師們都相當佩服她的毅力。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼Gail演唱難度極高的中文歌曲《飄向北方》。（圖／ETtoday）

Gail今對到另一名同樣兼具人氣與實力的選手張若凡，她再次用中文歌曲來到這個舞台迎戰，雖然她的中文是在參加《聲林》才開始學，但也因此更能看到她下得苦心。Gail一人完成黃明志與王力宏合唱的《飄向北方》，且最困難的饒舌也唱得相當完整，她表示，這首歌表達的意境如同她來到異鄉打拚。

▲哈林聽到Gail的中文饒舌藏不住震驚。（圖／ETtoday）

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，被譽為大魔王的13歲泰國小妹妹Gail Sophicha。其實，這場對決是張若凡擁有選擇對手的機會，但她不願讓另兩名戰友安懂與許莉潔對上「大魔王」，而她演唱袁惟仁的《走了嗎》，相當有感情的詮釋也獲得廣大好評。

▲張若凡以1比2的票數暫時落到待定區。（圖／ETtoday）

哈林表示：「一般的小朋友唱歌要不然就是過熟，不然就是太童音，她音准跟節奏都很好，不會用太多的技巧，什麼年齡，就該怎麼樣的表現。以不會中文的朋友來講，能夠這麼順暢、節奏這麼清楚，很顯然她是確定內容的，天才小兒童。」

林宥嘉認為兩個人的表現都很棒，不希望兩人對決，並稱讚張若凡的演唱確實讓他很感動，也誇讚Gail每次的演出都非常完整；蕭敬騰則說，可以從Gail每次的演出看到她的努力，但就情感程度地展現，會將票投給張若凡。最終，Gail獲得林宥嘉與哈林的票數，以2比1確定晉級最後12強。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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