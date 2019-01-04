《聲林》李友廷「開外掛」　蕭敬騰：你欺騙導師跟觀眾

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，在「叢林內戰」結束後，李友廷自告奮勇帶來自創曲《難過到這邊就好》迎戰踢館高手。踢館高手許一鳴的實力毋庸置疑，但李友廷的演出被林宥嘉稱讚如同「開外掛」般神勇，就連蕭敬騰都相當驚訝：「你欺騙導師跟觀眾！」

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼李友廷對上許一鳴遇強則強。（圖／ETtoday）

這位踢館的並非一般人，許一鳴是節目《最美和聲》第二季的冠軍，可說是超級高手。當知道踢館者身份後，讓《聲林》的選手們都相當驚訝，苦笑說：「這已經不是民間高手了，這是超級高手！」果然，許一鳴的演唱震撼全場，也讓眾人都相當擔心李友廷該如何應戰。

▲▼哈林與林宥嘉都對李友廷的表現相當讚賞。（圖／ETtoday）



不過李友廷隨即的神演出，讓蕭敬騰震驚地說：「我想不透，我不知道友廷為什麼你會變成這樣？從來到《聲林之王》，你今天表現最佳 ，你的音準，準到我不敢相信那是你。我心裡在想的是，那你之前在幹嘛？你明明可以這樣子，我不懂耶，我摸不透耶，我覺得你欺騙的導師跟觀眾，友廷真的是全世界最大的騙子。」

▲▼蕭敬騰與林宥嘉誇讚李友廷。（圖／ETtoday）

林宥嘉表示，許一鳴的演出相當震撼且純淨，不過，「你的出現，讓你旁邊這位同學開外掛了！」他也將票投給李友廷。不過哈林則是投給許一鳴，他認為李友廷表現精彩，應多表演幾首，「直接進決賽有點可惜，我這個決定無關好壞，我覺得兩個人都非常精彩，（友廷）不唱多可惜！」蕭敬騰的將票投給誰則將在下周節目中揭曉。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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