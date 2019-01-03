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《聲林之王》PTT討論破千！看直播人數飆破「6.9萬」

記者許逸群／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》收視再創新高！上周播出第11集總觀看次數超過72萬人次，不重複訪客超過11萬人，而在YouTube的直播，同時觀看人數更是超過6.9萬人。不僅如此，除了在收看數字頻頻創下高峰，在PTT台綜版的討論度也破千！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲哈林講評獲網友好評。（圖／ETtoday）

▲《聲林》觀看直播的人數創新高 。（圖／ETtoday） 

《聲林之王》上周播出「 叢林內戰最終12強搶位賽」，飛行導師邀請來「音樂頑童」庾澄慶（哈林），除選手間的過招，庾澄慶的超專業講評也獲得網友大推，雖然時而展現幽默，但在該嚴格的時候也不會手軟，即便無法改變比賽結果，仍會表達出「我還是覺得這一組應該待定」的想法。

▲《聲林》收看直播人數創新高。（圖／翻攝YouTube）

▲《聲林》YouTube收看直播人數超過6.9萬人 。（圖／翻攝YouTube）

不僅飛行導師成為網友討論亮點，該集的比賽也是精彩不斷，讓收視數字再度飆破新高。上周五播出的節目中，最高在線人數19,091；總觀看次數728,530；不重複訪客113,994，而在YouTube直播時同時收看的人數更是超過6.9萬，可說是在直播中相當難達成的數字！

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

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