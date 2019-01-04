文慧如推出個人首張專輯！　講述難過傷痕「感謝眼淚」

記者關韶文／台北報導

創作新人文慧如推出第一號創作專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》，推出首波主打《只有眼淚》MV，導演將故事設定成美女與野獸的續篇，描述著文慧如與男主角夏騰宏在相戀的過程中對彼此造成的創傷，分別在兩人的臉上留下了明顯的傷痕，而這些傷疤唯有透過大哭一場才能夠治癒。

《只有眼淚》是文慧如寫來「感謝眼淚」的歌曲，她說：「這首歌在講述人們一定都會有難過的事情，這些事情就像一個個傷痕一樣留在身上，而對我來說，哭是一個很療癒的過程，好像哭完之後身上的傷痕就可以淡化甚至不見，希望透過這首歌讓大家知道眼淚是個很好的東西。大家想哭就要盡情地哭出來，不要忍耐唷！」

▲▼文慧如推出首張專輯。（圖／華研提供）

MV中所有相戀的甜蜜畫面皆透過定格來呈現，代表美好的過往已化作片刻的回憶，停留在過去。而文慧如與夏騰宏為了演出定格畫面皆吃盡了苦頭，因為兩人都要保持眼睛張開著、不能眨眼的狀態，文慧如崩潰地說：「這是我演過最多哭戲的一天，因為每一幕為了不眨眼，最後都會忍不住直接噴淚！」

為了表達兩人在戀愛中所受過的創傷，在MV中特別嘗試了在臉上化特效傷疤妝，這是文慧如第一次嘗試這樣的特殊妝容，問及臉上塗了傷疤膠，感覺如何？文慧如興奮地說：「感覺像是敷溫溫的面膜，會讓臉緊緊的！我覺得這化好應該會滿恐怖的，等等想去嚇人！也希望之後萬聖節有機會可以化一套更完整的嚇人妝！」想法非常俏皮，展現了鬼靈精怪的一面。