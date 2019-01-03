《黑豹》《復仇者聯盟3》太威！迪士尼年度票房2280億打趴其它人

▲《黑豹》、《復仇者聯盟3：無限之戰》。（圖／《黑豹》、《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

全球電影票房和北美票房在2018年都創下新高，迪士尼也因為賺進73億2500萬美元（約為台幣2280億），寫下影史第2高的年度票房紀錄，也是影史上唯一年度票房超過70億元的製片廠。

2018年全球電影票房有417億美元，比2017年的406億美元還多；北美119億美元，也比2016年的原紀錄114億美元還高，更比2017年的111億美元高。

而全球票房中，迪士尼就以73.3億美元占了5分之1，歸功於《黑豹》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《超人特攻隊2》，這3部電影在全球就賺進46億4000萬美元。

▲《超人特攻隊2》。（圖／《超人特攻隊2》劇照）



對此，迪士尼主席Alan Horn在聲明中表示，「感謝迪士尼、皮克斯、漫威工作室和盧卡斯影業的全球粉絲，這對華特迪士尼工作室來說，是很重大的一年，特別感謝漫威工作室關鍵的一年，《黑豹》、《復仇者聯盟3：無限之戰》突破了紀錄和大家的期望，為這個特別的工作室帶來前所未有的前10年精華。」

而2019年他們還有《驚奇隊長》、《獅子王》、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）、《玩具總動員4》、《蜘蛛人：離家日》、《小飛象》、《阿拉丁》、《星際大戰9》、《冰雪奇緣2》等作品上映。