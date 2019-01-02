泰勒絲寵男友無極限　「砸200萬租城堡」過聖誕節

▲泰勒絲和喬歐文感情穩定。（圖／達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

小天后泰勒絲（Taylor Swift）和英國男星喬歐文（Joe Awlyn）交往已經2年多，雖然保持低調，但寵愛男友的舉動仍是引起大家關注，近來便被爆料她租下一座城堡，花了5萬英鎊（約為台幣200萬元），和男友度過聖誕節。

據《太陽報》（The Sun）報導，泰勒絲租下愛爾蘭利默里克郡（County Limerick）的Glin 城堡，歡度6天聖誕假期，一名當地消息來源透露，小倆口還帶著家人和工作人員入住。

▲▼Glin 城堡。（圖／翻攝自glin_castle IG）



這座城堡擁有700年的歷史，擁有15間臥房，每個房間都有自己的浴室，在聖誕節前外觀便已經布置好，迎接2位大咖賓客。小倆口享用了道地的愛爾蘭美食，食材都來自於城堡內栽種的有機蔬菜和水果，也低調拜訪了當地的酒吧。喬歐文在IG分享的度假照片，也顯示他人的確在當地。

▲喬歐文度假照。（圖／翻攝自喬歐文IG）



聖誕假期結束後，泰勒絲又飛回紐約，和親友開跨年派對，打扮成小美人魚，一頭紅髮，穿著人魚裝，相當用心，在場的還有「花邊教主」布蕾克萊弗莉（Blake Lively）、「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）等好友。

▼泰勒絲跨年趴。（圖／翻攝自泰勒絲IG）



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