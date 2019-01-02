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金球獎預測／《一個巨星的誕生》影評最愛　槓上《黑豹》！

記者許瑞麟／綜合報導

第76屆金球獎將於台灣時間7日早上舉行，知名網站GoldDerby邀請了各電影網站的編輯、影評作出排名，《一個巨星的誕生》最受青睞，在戲劇類影片、男女主角、電影歌曲等獎項都名列前茅。

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戲劇類部分，最佳影片絕大部分都押《一個巨星的誕生》能勝出，最佳女主角則是女神卡卡（Lday Gaga）最被看好，《愛．欺》葛倫克蘿絲（Glenn Close）緊追在後。最佳男主角則是布萊德利庫柏（Bradley Cooper）和《波希米亞狂想曲》雷米馬利克（Rami Malek）陷入激戰。

▲▼一個巨星的誕生。（圖／YAHOO）

▲《一個巨星的誕生》。（圖／《一個巨星的誕生》劇照）

音樂喜劇部分，最佳影片則是《幸福綠皮書》和《真寵》最被看好奪獎，《瘋狂亞洲富豪》雖然聲勢高，但獲獎機會被認為偏低。最佳女主角之爭，《真寵》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）和《愛‧滿人間》艾蜜莉布朗（Emily Blunt）各有擁護者。最佳男主角則是《幸福綠皮書》維果莫天森（Viggo Mortensen ）和《為副不仁》克里斯汀貝爾（Christian Bale）聲勢最高。

《幸福綠皮書》。（圖／《幸福綠皮書》劇照）

▲《幸福綠皮書》。（圖／《幸福綠皮書》劇照）

最佳女配角部分，雖然《If Beale Street Could Talk》的蕾吉娜金恩（Regina King）受到絕大部分評選人青睞，但《為副不仁》艾美亞當斯（Amy Adams）、《真寵》艾瑪史東（Emma Stone）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）被提及的次數也不少，可說是較難捉摸的獎項。

《真寵》。（圖／《真寵》劇照）

▲《真寵》。（圖／《真寵》劇照）

最佳男配角部分，《幸福綠皮書》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）和理查·E·格蘭特（Richard E. Grant）競爭激烈，《美麗男孩》堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）也是大黑馬，反而是上屆得主《意外》山姆洛克威爾（Sam Rockwell）可能無緣連莊。

最佳導演呼聲最高的是《羅馬》艾方索柯朗（Alfonso Cuaron），絕大部分評選人前3名也都有提及《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏和《黑色黨徒》史派克李（Spike Lee）。

被譽為死亡之組的最佳動畫長片，為《蜘蛛人：新宇宙》、《犬之島》、《超人特攻隊2》3強之爭。最佳外語片則一面倒都給了《羅馬》。最佳電影歌曲《Shallow》獲得大部分的票數，《黑豹》的《All the Stars》也不容小覷，緊追在後。

《羅馬》。（圖／記《羅馬》劇照）

▲《羅馬》。（圖／《羅馬》劇照）

第76屆金球獎重要獎項入圍名單（電影類別）

戲劇類最佳影片

黑豹（Black Panther）
黑色黨徒（暫譯，BlacKkKlansman）
波希米亞狂想曲（Bohemian Rhapsody）
假如比爾街能說話（暫譯，If Beale Street Could Talk）
一個巨星的誕生（A Star Is Born）

戲劇類最佳男主角

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／一個巨星的誕生（A Star Is Born）
威廉達佛（Willem Dafoe）／梵谷：在永恆之門（At Eternity’s Gate）
盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）／被消除的男孩（Boy Erased）
雷米馬利克（Rami Malek）／波希米亞狂想曲（Bohemian Rhapsody）
John David Washington／黑色黨徒（暫譯，BlacKkKlansman）

戲劇類最佳女主角

葛倫克蘿絲（Glenn Close）／愛．欺（The Wife）
女神卡卡（Lady Gaga）／一個巨星的誕生（A Star Is Born）
妮可基嫚（Nicole Kidman）／Destroyer
瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）／你能原諒我嗎？（暫譯，Can You Ever Forgive Me?）
蘿莎蒙派克（Rosamund Pike）／私人戰爭（A Private War）

音樂喜劇類最佳影片

瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）
真寵（The Favourite）
幸福綠皮書（Green Book）
愛．滿人間（Mary Poppins Returns）
為副不仁（Vice）

音樂喜劇類最佳男主角

克里斯汀貝爾（Christian Bale）／為副不仁（Vice）
林曼努爾米蘭達（Lin Manuel Miranda）／愛．滿人間（Mary Poppins Returns）
維果莫天森（Viggo Mortensen／幸福綠皮書（Green Book）
勞勃瑞福（Robert Redford）／老人與槍（The Old Man & the Gun）
約翰萊利（John C. Reilly）／喜劇天團：勞萊與哈台（Stan and Ollie）

音樂喜劇類最佳女主角

艾蜜莉布朗（Emily Blunt）／愛．滿人間（Mary Poppins Returns）
奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／真寵（The Favourite）
艾西費雪（Elsie Fisher）／八年級（暫譯，Eighth Grade）
莎莉賽隆（Charlize Theron）／厭世媽咪日記（Tully）
吳恬敏（Constance Wu）／瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）

最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／幸福綠皮書（Green Book）
提摩西夏拉梅（Timothee Chalame）／美麗男孩（Beautiful Boy）
亞當崔佛（Adam Driver）／黑色黨徒（暫譯，BlacKkKlansman）
理查·E·格蘭特（Richard E. Grant）／你能原諒我嗎？（暫譯，Can You Ever Forgive Me?）
山姆洛克威爾（Sam Rockwell）／為副不仁（暫譯，Vice）

最佳女配角

艾美亞當斯（Amy Adams）／為副不仁（Vice）
克萊兒芙伊（Claire Foy）／登月先鋒（First Man）
蕾吉娜金恩（Regina King）／假如比爾街能說話（暫譯，If Beale Street Could Talk）
艾瑪史東（Emma Stone）／真寵（The Favourite）
瑞秋懷茲（Rachel Weisz）／真寵（The Favourite）

最佳導演

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／一個巨星的誕生（A Star Is Born）
艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）／羅馬（Roma）
史派克李（Spike Lee）／黑色黨徒（暫譯，BlacKkKlansman）
彼得法拉利（Peter Farrelly）／幸福綠皮書（Green Book）
亞當麥凱（Adam McKay）／為副不仁（Vice）

最佳劇本

艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）／羅馬（Roma）
Deborah Davis and Tony McNamara ／真寵（The Favourite） Barry Jenkins／假如比爾街能說話（暫譯，If Beale Street Could Talk）
Adam McKay／為副不仁（Vice）
Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie／幸福綠皮書（Green Book）

最佳原創電影音樂

噤界（A Quiet Place）／Marco Beltrami
犬之島（Isle of Dogs）／Alexandre Desplat
黑豹（Black Panther）／Ludwig Göransson
登月先鋒（First Man）／Justin Hurwitz
愛．滿人間（Mary Poppins Returns）／Marc Shaiman

最佳原創電影歌曲

All The Stars／黑豹（Black Panther）
Girl in the Movies／Dumplin
Requiem for a Private War／私人戰爭（A Private War）
Revelation ／Boy Erased
Shallow／一個巨星的誕生（A Star Is Born）

最佳動畫

超人特攻隊2（Incredibles 2）
犬之島（isle of Dogs）
未來的未來（Mirai）
無敵破壞王2：網路大暴走（Ralph Breaks the Internet）
蜘蛛人：新宇宙（Spider-Man: Into the Spider-Verse）

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

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