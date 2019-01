金球獎預測／《一個巨星的誕生》影評最愛　槓上《黑豹》！

記者許瑞麟/綜合報導

第76屆金球獎將於台灣時間7日早上舉行,知名網站GoldDerby邀請了各電影網站的編輯、影評作出排名,《一個巨星的誕生》最受青睞,在戲劇類影片、男女主角、電影歌曲等獎項都名列前茅。

戲劇類部分,最佳影片絕大部分都押《一個巨星的誕生》能勝出,最佳女主角則是女神卡卡(Lday Gaga)最被看好,《愛.欺》葛倫克蘿絲(Glenn Close)緊追在後。最佳男主角則是布萊德利庫柏(Bradley Cooper)和《波希米亞狂想曲》雷米馬利克(Rami Malek)陷入激戰。

▲《一個巨星的誕生》。(圖/《一個巨星的誕生》劇照)



音樂喜劇部分,最佳影片則是《幸福綠皮書》和《真寵》最被看好奪獎,《瘋狂亞洲富豪》雖然聲勢高,但獲獎機會被認為偏低。最佳女主角之爭,《真寵》奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)和《愛‧滿人間》艾蜜莉布朗(Emily Blunt)各有擁護者。最佳男主角則是《幸福綠皮書》維果莫天森(Viggo Mortensen )和《為副不仁》克里斯汀貝爾(Christian Bale)聲勢最高。

▲《幸福綠皮書》。(圖/《幸福綠皮書》劇照)



最佳女配角部分,雖然《If Beale Street Could Talk》的蕾吉娜金恩(Regina King)受到絕大部分評選人青睞,但《為副不仁》艾美亞當斯(Amy Adams)、《真寵》艾瑪史東(Emma Stone)、瑞秋懷茲(Rachel Weisz)被提及的次數也不少,可說是較難捉摸的獎項。

▲《真寵》。(圖/《真寵》劇照)



最佳男配角部分,《幸福綠皮書》馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)和理查·E·格蘭特(Richard E. Grant)競爭激烈,《美麗男孩》堤摩西柴勒梅德(Timothee Chalamet)也是大黑馬,反而是上屆得主《意外》山姆洛克威爾(Sam Rockwell)可能無緣連莊。

最佳導演呼聲最高的是《羅馬》艾方索柯朗(Alfonso Cuaron),絕大部分評選人前3名也都有提及《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏和《黑色黨徒》史派克李(Spike Lee)。

被譽為死亡之組的最佳動畫長片,為《蜘蛛人:新宇宙》、《犬之島》、《超人特攻隊2》3強之爭。最佳外語片則一面倒都給了《羅馬》。最佳電影歌曲《Shallow》獲得大部分的票數,《黑豹》的《All the Stars》也不容小覷,緊追在後。

▲《羅馬》。(圖/《羅馬》劇照)



第76屆金球獎重要獎項入圍名單(電影類別)



戲劇類最佳影片

黑豹(Black Panther)

黑色黨徒(暫譯,BlacKkKlansman)

波希米亞狂想曲(Bohemian Rhapsody)

假如比爾街能說話(暫譯,If Beale Street Could Talk)

一個巨星的誕生(A Star Is Born)

戲劇類最佳男主角

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/一個巨星的誕生(A Star Is Born)

威廉達佛(Willem Dafoe)/梵谷:在永恆之門(At Eternity’s Gate)

盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges)/被消除的男孩(Boy Erased)

雷米馬利克(Rami Malek)/波希米亞狂想曲(Bohemian Rhapsody)

John David Washington/黑色黨徒(暫譯,BlacKkKlansman)

戲劇類最佳女主角

葛倫克蘿絲(Glenn Close)/愛.欺(The Wife)

女神卡卡(Lady Gaga)/一個巨星的誕生(A Star Is Born)

妮可基嫚(Nicole Kidman)/Destroyer

瑪莉莎麥卡錫(Melissa McCarthy)/你能原諒我嗎?(暫譯,Can You Ever Forgive Me?)

蘿莎蒙派克(Rosamund Pike)/私人戰爭(A Private War)

音樂喜劇類最佳影片

瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)

真寵(The Favourite)

幸福綠皮書(Green Book)

愛.滿人間(Mary Poppins Returns)

為副不仁(Vice)

音樂喜劇類最佳男主角

克里斯汀貝爾(Christian Bale)/為副不仁(Vice)

林曼努爾米蘭達(Lin Manuel Miranda)/愛.滿人間(Mary Poppins Returns)

維果莫天森(Viggo Mortensen/幸福綠皮書(Green Book)

勞勃瑞福(Robert Redford)/老人與槍(The Old Man & the Gun)

約翰萊利(John C. Reilly)/喜劇天團:勞萊與哈台(Stan and Ollie)

音樂喜劇類最佳女主角

艾蜜莉布朗(Emily Blunt)/愛.滿人間(Mary Poppins Returns)

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)/真寵(The Favourite)

艾西費雪(Elsie Fisher)/八年級(暫譯,Eighth Grade)

莎莉賽隆(Charlize Theron)/厭世媽咪日記(Tully)

吳恬敏(Constance Wu)/瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)

最佳男配角

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)/幸福綠皮書(Green Book)

提摩西夏拉梅(Timothee Chalame)/美麗男孩(Beautiful Boy)

亞當崔佛(Adam Driver)/黑色黨徒(暫譯,BlacKkKlansman)

理查·E·格蘭特(Richard E. Grant)/你能原諒我嗎?(暫譯,Can You Ever Forgive Me?)

山姆洛克威爾(Sam Rockwell)/為副不仁(暫譯,Vice)

最佳女配角

艾美亞當斯(Amy Adams)/為副不仁(Vice)

克萊兒芙伊(Claire Foy)/登月先鋒(First Man)

蕾吉娜金恩(Regina King)/假如比爾街能說話(暫譯,If Beale Street Could Talk)

艾瑪史東(Emma Stone)/真寵(The Favourite)

瑞秋懷茲(Rachel Weisz)/真寵(The Favourite)

最佳導演

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/一個巨星的誕生(A Star Is Born)

艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)/羅馬(Roma)

史派克李(Spike Lee)/黑色黨徒(暫譯,BlacKkKlansman)

彼得法拉利(Peter Farrelly)/幸福綠皮書(Green Book)

亞當麥凱(Adam McKay)/為副不仁(Vice)

最佳劇本

艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)/羅馬(Roma)

Deborah Davis and Tony McNamara /真寵(The Favourite) Barry Jenkins/假如比爾街能說話(暫譯,If Beale Street Could Talk)

Adam McKay/為副不仁(Vice)

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie/幸福綠皮書(Green Book)

最佳原創電影音樂



噤界(A Quiet Place)/Marco Beltrami

犬之島(Isle of Dogs)/Alexandre Desplat

黑豹(Black Panther)/Ludwig Göransson

登月先鋒(First Man)/Justin Hurwitz

愛.滿人間(Mary Poppins Returns)/Marc Shaiman

最佳原創電影歌曲



All The Stars/黑豹(Black Panther)

Girl in the Movies/Dumplin

Requiem for a Private War/私人戰爭(A Private War)

Revelation /Boy Erased

Shallow/一個巨星的誕生(A Star Is Born)

最佳動畫



超人特攻隊2(Incredibles 2)

犬之島(isle of Dogs)

未來的未來(Mirai)

無敵破壞王2:網路大暴走(Ralph Breaks the Internet)

蜘蛛人:新宇宙(Spider-Man: Into the Spider-Verse)