《以你的名字呼喚我》曝續集細節！　開場畫面又要逼哭觀眾

▲《以你的名字呼喚我》有續集。（圖／《以你的名字呼喚我》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）確定拍攝續集，2位男主角堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）和艾米漢默（Armie Hammer）都會回歸演出，近來導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）受訪時，更透露續集開場畫面，讓影迷更為期待。

盧卡格達戈尼諾向《Bad Taste》透露，續集背景將會在巴黎，「故事開始於Elio的哭泣，伴隨著他眼裡的那盞燈光，我們忍不住好奇，這還在我們離開的畫面嗎（首集結尾是在火爐前）？不，他在哭，因為他在看80年代最好的電影之一，Paul Vecchiali執導的《Once More》結局，那很符合Elio的心境，他很喜歡Paul Vecchiali的作品，那和他一樣憂鬱。」

▲《以你的名字呼喚我》結尾畫面令人難忘。（圖／《以你的名字呼喚我》劇照）



《Once More》描述一個男人離開妻子後，和另一位男子墜入愛河，劇情也談到愛滋病。盧卡格達戈尼諾先前便說過，《以你的名字呼喚我》續集會發生在1990年代，大約在首集的5年後，也會提及愛滋病。

《以你的名字呼喚我》2017年上映，改編自同名小說，故事發生在80年代北義鄉間，17歲少年Elio（堤摩西柴勒梅德飾演）愛上了寄宿在他家的美國大學生Oliver（艾米漢默飾演），正值青春年華的Elio內心經歷了慌亂、衝動、示愛、分離，讓這份愛戀深深烙印在他心中，結尾在火爐前落淚沉思的畫面，更成為一大經典。本片獲得奧斯卡最佳改編劇本，讓當時年僅22歲的堤摩西柴勒梅德成為最年輕的影帝入圍者。

▲《以你的名字呼喚我》讓堤摩西柴勒梅德和艾米漢默人氣暴增。（圖／《以你的名字呼喚我》劇照）