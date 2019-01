《以你的名字呼喚我》曝續集細節！　開場畫面又要逼哭觀眾

▲《以你的名字呼喚我》有續集。(圖/《以你的名字呼喚我》劇照)



記者許瑞麟/綜合報導

《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)確定拍攝續集,2位男主角堤摩西柴勒梅德(Timothée Chalamet)和艾米漢默(Armie Hammer)都會回歸演出,近來導演盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)受訪時,更透露續集開場畫面,讓影迷更為期待。

盧卡格達戈尼諾向《Bad Taste》透露,續集背景將會在巴黎,「故事開始於Elio的哭泣,伴隨著他眼裡的那盞燈光,我們忍不住好奇,這還在我們離開的畫面嗎(首集結尾是在火爐前)?不,他在哭,因為他在看80年代最好的電影之一,Paul Vecchiali執導的《Once More》結局,那很符合Elio的心境,他很喜歡Paul Vecchiali的作品,那和他一樣憂鬱。」

《Once More》描述一個男人離開妻子後,和另一位男子墜入愛河,劇情也談到愛滋病。盧卡格達戈尼諾先前便說過,《以你的名字呼喚我》續集會發生在1990年代,大約在首集的5年後,也會提及愛滋病。

《以你的名字呼喚我》2017年上映,改編自同名小說,故事發生在80年代北義鄉間,17歲少年Elio(堤摩西柴勒梅德飾演)愛上了寄宿在他家的美國大學生Oliver(艾米漢默飾演),正值青春年華的Elio內心經歷了慌亂、衝動、示愛、分離,讓這份愛戀深深烙印在他心中,結尾在火爐前落淚沉思的畫面,更成為一大經典。本片獲得奧斯卡最佳改編劇本,讓當時年僅22歲的堤摩西柴勒梅德成為最年輕的影帝入圍者。

▲《以你的名字呼喚我》讓堤摩西柴勒梅德和艾米漢默人氣暴增。(圖/《以你的名字呼喚我》劇照)