ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

尼克福瑞化成灰前要去找誰？《復仇者聯盟3》觀眾都忽略這段

《復仇者聯盟3：無限之戰》。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

▲尼克福瑞呼叫完驚奇隊長後便化成灰。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）將在今年上映，但仍有不少影迷仍在挖掘《復仇者聯盟3：無限之戰》的彩蛋，現在仔細回想，你知道尼克福瑞在片尾化成灰時，原本是要去找誰嗎？

►更多【漫威】相關新聞 

國外論壇Reddit便有網友發文，「這是Cameron Klein，他就是福瑞和希爾在片尾時本來要去找的人，所以，除非他化成灰，不然我想他應該會出現在《復仇者聯盟4》。」

這段畫面出現在片尾，當觀眾還沈浸在超級英雄們消失一大半的震驚後，尼克福瑞和瑪莉亞希爾開車前往某地，處理薩諾斯的船登陸瓦干達一事，他說「告訴Klein我們會在」，話還沒說完，就差點撞上前方的車，呼叫完驚奇隊長後，2人就化成灰。

《美國隊長2：酷寒戰士》Cameron Klein。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》）

▲▼Cameron Klein出現在《美國隊長2：酷寒戰士》和《復仇者聯盟2：奧創紀元》中。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

《復仇者聯盟2：奧創紀元》Cameron Klein。（圖／《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

而這位Cameron Klein又有什麼來頭？其實他是前神盾局的技術人員，早在《美國隊長2：酷寒戰士》便出現過，當時九頭蛇佔領神盾局，他拒絕發射毀滅武器，就連「交叉骨」布洛克朗姆洛拿槍抵著頭也不認輸，最後被雪倫卡特救出。

之後他便為尼克福瑞做事，最後一次出現在《復仇者聯盟2：奧創紀元》，從神盾局船艦發射出救生艇，在被奧創解決掉前，被尼克福瑞和希爾所救。至於是否會在《復仇者聯盟4：終局之戰》現身，幫忙拯救超級英雄，抑或早已跟著化成灰，就等到2019年4月26日電影上映時再一探究竟吧。

萌妹獻吻後害羞離場　被啾一下的柴哥幸福傻笑

推薦閱讀

《大黃蜂》原本會出現《變形金剛》經典反派！導演忍痛刪掉

停格《水行俠》這一幕！　原來歐姆國王是「馬拉松冠軍」

漫威證實！　裘德洛在《驚奇隊長》角色「正反派翻轉」

《小鬼當家》麥考利改名　網友看到「票選結果」：是我眼花嗎

泰勒絲寵男友無極限　「砸200萬租城堡」過聖誕節

驚奇隊長「我會終結戰爭…」　電視預告洩新畫面

《以你的名字呼喚我》曝續集細節！　開場畫面又要逼哭觀眾

有沒有被薩諾斯消失？　「王」首證實回歸《復仇者聯盟4》

影癮作動／《蜘蛛人：新宇宙》本年度最佳動畫電影無誤

金球獎預測／《一個巨星的誕生》影評最愛　槓上《黑豹》！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

復仇者聯盟3：無限之戰, 漫威

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 企鵝妹直播3hr「就賺白領7個月薪水」！　狂粉斗內「驚人天價金額」曝光
  2. 和楊謹華演母女　宋芸樺見本人崩潰：真的喊不出一聲媽
  3. 才華逼死人！五月天石頭出書了　664天巡演抓空動筆寫散文
  4. 河正宇「這點」太難搞導演抱怨　李善均嗆：他就是不聽話的演員！
  5. 尼克福瑞化成灰前要去找誰？《復仇者聯盟3》觀眾都忽略這段
  6. 《邊境奇譚》性愛時「硬棒發芽」　觀眾驚嚇冒陰影：我到底看了啥！
  7. 隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版
  8. 殷琦婚後樂當貴婦拒通告　因這件事徵召秒答應
  9. 直擊／河正宇「射不準」氣噗噗　二度來台許願：想到外面走走
  10. 慘摔畫面曝光！傑尼斯18歲鮮肉跨年熱唱「跌落舞台」瞬間消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366