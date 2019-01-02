尼克福瑞化成灰前要去找誰？《復仇者聯盟3》觀眾都忽略這段

▲尼克福瑞呼叫完驚奇隊長後便化成灰。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）將在今年上映，但仍有不少影迷仍在挖掘《復仇者聯盟3：無限之戰》的彩蛋，現在仔細回想，你知道尼克福瑞在片尾化成灰時，原本是要去找誰嗎？

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國外論壇Reddit便有網友發文，「這是Cameron Klein，他就是福瑞和希爾在片尾時本來要去找的人，所以，除非他化成灰，不然我想他應該會出現在《復仇者聯盟4》。」

這段畫面出現在片尾，當觀眾還沈浸在超級英雄們消失一大半的震驚後，尼克福瑞和瑪莉亞希爾開車前往某地，處理薩諾斯的船登陸瓦干達一事，他說「告訴Klein我們會在」，話還沒說完，就差點撞上前方的車，呼叫完驚奇隊長後，2人就化成灰。

▲▼Cameron Klein出現在《美國隊長2：酷寒戰士》和《復仇者聯盟2：奧創紀元》中。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）



而這位Cameron Klein又有什麼來頭？其實他是前神盾局的技術人員，早在《美國隊長2：酷寒戰士》便出現過，當時九頭蛇佔領神盾局，他拒絕發射毀滅武器，就連「交叉骨」布洛克朗姆洛拿槍抵著頭也不認輸，最後被雪倫卡特救出。

之後他便為尼克福瑞做事，最後一次出現在《復仇者聯盟2：奧創紀元》，從神盾局船艦發射出救生艇，在被奧創解決掉前，被尼克福瑞和希爾所救。至於是否會在《復仇者聯盟4：終局之戰》現身，幫忙拯救超級英雄，抑或早已跟著化成灰，就等到2019年4月26日電影上映時再一探究竟吧。