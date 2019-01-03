《黑鏡：潘達斯奈基》逼瘋有選擇困難的你？可以試試這方法

▲《黑鏡：潘達斯奈基》。（圖／《黑鏡：潘達斯奈基》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

Netflix影集《黑鏡》（Black Mirror）每一集都是獨立的故事，總是以科技和人性作為主題，獲得網友極高評價和討論度，如今在第5季正式推出之前，先推出《黑鏡：潘達斯奈基》（Bandersnatch）的互動式作品，讓觀眾自行選擇劇情走向，相信讓有選擇困難的你相當頭痛吧。

其實你一定有發現，當選項跑出來時，便有時間條在倒數，如果選錯了，勢必得重來，如果不選擇，Netflix就會自動幫你執行，《Vulture》指出，如果你想要體驗每一個選擇後的結果，就不要選擇任何選項，不過這無法讓你體驗每個排列組合，也會花掉很多時間。

▲《黑鏡：潘達斯奈基》。（圖／《黑鏡：潘達斯奈基》劇照）



導演大衛史萊德（David Slade）曾執導過《黑鏡》第4季《金屬頭》（Metalhead），卻認為這不是好方法，「如果什麼都不做的話，你會獲得很糟糕的經歷。」和工作團隊花了很多時間心力著墨在主角史戴分的潛意識中，有一大部分都是他的夢境，但最後仍是要讓觀眾選擇，哪些是在他意識清晰的狀況下發生，哪些是在潛意識裡。

《黑鏡：潘達斯奈基》已於Netflix上線。