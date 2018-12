停格《水行俠》這一幕！　原來歐姆國王是「馬拉松冠軍」

▲歐姆。(圖/《水行俠》劇照)



記者許瑞麟/綜合報導

《水行俠》魅力襲捲各地,全球票房來到5億美元,不少粉絲更是二刷、三刷,便有眼尖的網友發現,電影其中一幕暗藏巧思,讓不少人笑說,溫子仁(James Wan)真的很偏心「歐姆國王」派翠克威爾森(Patrick Wilson)。

在電影中,「水行俠」亞瑟要和歐姆在競技場上一決高下,全場坐滿觀眾,都很期待接下來的戰鬥,接著出現螢幕,顯示雙方的個人簡介,但畫面一閃而過,很難看清楚確切的內容。

▲亞瑟和歐姆激戰。(圖/《水行俠》劇照)



可以看到歐姆國王的簡介顯示,「優勢為亞特蘭提斯國王、出身自貴族、戰士、哲學家、澤貝爾空手道8段、coral medal戰爭英雄、馬拉松冠軍、前三叉戟比賽冠軍。沒有弱勢之處。」

▲亞瑟和歐姆的「履歷表」。(圖/翻攝自KillmongerKoa推特)

亞瑟的名字則被沒有被放上去,反而只寫了「混血」,「沒有優勢,弱勢為居住在陸地、混血、酗酒酒鬼(電影翻成宿醉)。」導演溫子仁分享了網友的截圖,自己也覺得相當有趣。

“8th Dan Nautilus in Xebel-Fu.” LOL. I laughed then, I laugh now. https://t.co/kpuThE62XF