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停格《水行俠》這一幕！　原來歐姆國王是「馬拉松冠軍」

《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照）

▲歐姆。（圖／《水行俠》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《水行俠》魅力襲捲各地，全球票房來到5億美元，不少粉絲更是二刷、三刷，便有眼尖的網友發現，電影其中一幕暗藏巧思，讓不少人笑說，溫子仁（James Wan）真的很偏心「歐姆國王」派翠克威爾森（Patrick Wilson）。

在電影中，「水行俠」亞瑟要和歐姆在競技場上一決高下，全場坐滿觀眾，都很期待接下來的戰鬥，接著出現螢幕，顯示雙方的個人簡介，但畫面一閃而過，很難看清楚確切的內容。

《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照）

▲亞瑟和歐姆激戰。（圖／《水行俠》劇照）

可以看到歐姆國王的簡介顯示，「優勢為亞特蘭提斯國王、出身自貴族、戰士、哲學家、澤貝爾空手道8段、coral medal戰爭英雄、馬拉松冠軍、前三叉戟比賽冠軍。沒有弱勢之處。」

《水行俠》小巧思。（圖／翻攝自KillmongerKoa推特）

▲亞瑟和歐姆的「履歷表」。（圖／翻攝自KillmongerKoa推特）

亞瑟的名字則被沒有被放上去，反而只寫了「混血」，「沒有優勢，弱勢為居住在陸地、混血、酗酒酒鬼（電影翻成宿醉）。」導演溫子仁分享了網友的截圖，自己也覺得相當有趣。

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