漫威證實！　裘德洛在《驚奇隊長》角色「正反派翻轉」

記者許瑞麟／綜合報導

《驚奇隊長》將在《復仇者聯盟4》（Avengers 4：Endgame）之前上映，但官方對於部分角色、劇情仍相當保密，尤其是裘德洛（Jude Law）到底是好人還是反派，最受粉絲討論，如今迪士尼證實，他所扮演的角色確實為驚奇隊長的導師「Mar-Vell」。

▲裘德洛。（圖／《驚奇隊長》劇照）



最初裘德洛就傳出飾演 Mar-Vell，但隨著時間過去，以及預告陸續釋出，越來越多人反倒認為他有可能飾演克里人反派Yon-Rogg，反倒是安妮特班寧（Annette Bening）有可能是導師的角色，但如此一來，電影便把導師的角色，從漫畫中的男性改為女性。

▲迪士尼曝光裘德洛的角色。（圖／翻攝自迪士尼官網）



不過這一切推論現在看來都被推翻了，迪士尼官網在《驚奇隊長》的介紹中，介紹了主要演員所飾演的角色，可以看到裘德洛扮演 Mar-Vell，也就是克里人軍隊Starforce的領導者，也是驚奇隊長的導師。但如此一來，安妮特班寧的角色就更為撲朔迷離。

而在最新劇照中，可以看到驚奇隊長和 Mar-Vell站在一起，似乎要一起對抗某個敵人。《驚奇隊長》將於2019年3月8日在北美上映。

▲《驚奇隊長》新劇照。（圖／《驚奇隊長》劇照）