《小鬼當家》麥考利改名　網友看到「票選結果」：是我眼花嗎

▲麥考利克金。（圖／《小鬼當家》劇照、達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

《小鬼當家》麥考利克金（Macaulay Culkin）積極擺脫過去的負面形象，重新出發，前陣子舉辦「改名票選」，想更換自己的中間名，聖誕節當天便在推特宣布票選結果，未來名字將從Macaulay Carson Culkin改為Macaulay Macaulay Culkin Culkin。

麥考利克金11月便要大家幫忙選出新名字，「我的中間名很愚蠢，Larry？Orange？老實說，我甚至不記得了。」最後篩選出5個候選名字，包括 Macaulay Culkin、Shark Week、Kieran、TheMcRibIsBack、Publicity Stunt。

▲麥考利克金讓網友票選新名字。（圖／翻攝自麥考利克金官網）



經過1個月的票選，最後Macaulay Culkin獲得6萬多票，遠遠領先其它名字， 麥考利克金宣布，「祝大家聖誕快樂，我的新中間名已經被選出來了，你投票的而且獲勝者很明顯，2019年開始我的新合法名字就是Macaulay Macaulay Culkin Culkin。」全名看起來就像在不斷重複，念起來有些逗趣。

麥考利克金主演的《小鬼當家》於1990年上映，還陸續推出續集，讓當時年僅10歲的他，一度成為片酬最高的好萊塢童星，長大後卻走歪，因為吸毒、脫序行為頻登上新聞版面。但現在38歲的他改頭換面，最近更接下Google廣告，還原《小鬼當家》的經典片段，在網路上掀起熱議，網友也期待未來能看到他更多作品。

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