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新版《神鬼奇航》沒有強尼戴普　迪士尼省了27億！

《神鬼奇航：死無對證》。（圖／《神鬼奇航：死無對證》劇照）

▲強尼戴普在《神鬼奇航》的瘋狂形象深植人心。（圖／《神鬼奇航：死無對證》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

重啟版的《神鬼奇航》傳出將不會有強尼戴普（Johnny Depp），讓許多粉絲相當不捨，認為他所飾演的「傑克史派羅船長」為該系列的靈魂人物，少了他彷彿會少了些什麼，但對迪士尼來說可以節省成本，預估可以省下9000萬美元（約為台幣27.9億元）。

強尼戴普近來作品票房都頻踢鐵板，包括《獨行俠》、《全面進化》、《神鬼大盜》等，《怪獸與葛林戴華德的罪行》的6.28億美元票房也較前一集下滑。

2017年上映的《神鬼奇航：死無對證》雖然全球票房高達7.95億美元，卻是除了首集以外全系列最低的一部，評價和北美票房也不盡理想。因此迪士尼決定打掉重練，重啟版《神鬼奇航》找來《死侍》Rhett Reese和Paul Wernick擔任編劇。

《神鬼奇航：死無對證》。（圖／《神鬼奇航：死無對證》劇照）

▲《神鬼奇航：死無對證》。（圖／《神鬼奇航：死無對證》劇照）

對於沒有強尼戴普的《神鬼奇航》能夠存活嗎？迪士尼真人電影部門總裁Sean Bailey日前表示，「我們希望帶來新的活力和生命力，我喜歡這電影，但Paul和Rhett會感興趣，有一部分原因就是我們想給它一些動力，這就是我賦予他們的任務。」

而據《Forbes》報導，如果在少了強尼戴普的情況下製作，新版的電影一部可以減少至少台幣27.9億元，雖然不能保證新版絕對會賣座，但仍可以省下不少成本。

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神鬼奇航, 強尼戴普, Johnny Depp

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