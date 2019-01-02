驚奇隊長「我會終結戰爭…」　電視預告洩新畫面

▲《驚奇隊長》。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment，以下皆同）



記者許瑞麟／綜合報導

已經進入2019年，《驚奇隊長》將為今年的漫威電影宇宙打頭陣，近日本片釋出最新的電視預告，除了內容著重在卡蘿丹弗斯的出身，強調她質疑自己「到底是誰」外，更可以看到更多的新畫面。

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開頭可以聽到，由安妮特班寧（Annette Bening）飾演的角色正在提醒著，克里人救了卡蘿的命，並給了卡蘿生存的目的，一再提醒驚奇隊長沒有理由質疑這一切，畫面穿插著往她體內輸進克里人血、疑似是她成為克里人之前的片段。

但卡蘿到了地球後，似乎有了改變，她對著尼克福瑞說道，「我過去的某些事物，是這一切的關鍵。」接著又有一個男子的聲音說「這個戰爭才剛開始」，而她霸氣回應，「我不會加入你的戰爭，我會終結它。」

日前裘德洛（Jude Law）才被證實飾演驚奇隊長的導師「Mar-Vell」，如此一來，安妮特班寧飾演的角色有了變數，反而有可能是反派，但可以確定的是，漫威稍微改變了驚奇隊長的的起源，讓電影和漫畫有所出入。

《驚奇隊長》將於2019年3月8日在北美上映。

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