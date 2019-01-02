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Angelababy剪狗啃瀏海　穿粉色透視上衣「裡面黑色的！」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）活躍戲劇、綜藝領域，近來受邀上浙江衛視跨年演唱會獻唱，討論度也非常高。她早前為代言品牌的宣傳照在2日曝光，只見她再次變換造型，大膽嘗試了「狗啃短瀏海」，上方還特別剪出層次，臉蛋顯得更小了，與過去充滿女人味的她有很大的不同。

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲Angelababy剪狗啃瀏海。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

照片中，Angelababy身穿蕾絲透視粉紅上衣，隱約露出黑色內搭，把長外套披在肩上，帥氣中帶點少女的俏皮感，最引人注目的是，這次她還換了新髮型，挑戰了超短且參差不齊的超短瀏海，是近來許多藝人都曾剪過的「狗啃瀏海」，上方還特別剪出層次，把及肩短髮塞到耳後，五官顯得更為立體，臉蛋看起來也更小了。

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲有網友指換Angelababy換了新髮型撞臉王子文。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

照片曝光後，網友對她的新髮型評價兩極，部分網友認為非常不適合她，「這看起來像剪壞了」、「拜託，請告訴我這是假髮」、「一看就是假髮戴歪了」，但也有不少粉絲大讚，「高顏值就是可以任性」、「女神真的可以hold住任何造型」。最有趣的是，還有網友認為換了新髮型的Angelababy與《歡樂頌》當中飾演「曲筱綃」的王子文撞臉，掀起不少熱議。

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