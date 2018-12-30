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亞莉安娜與「失聯5年爸」和解了！　IG報喜…首曬同框照

記者傅家妤／綜合報導

小天后亞莉安娜（Ariana Grande）近來逐漸減少工作量，多了許多時間與家人相處，她日前還主動與失聯許久的爸爸聯繫，並把兩人視訊的畫面曬出，與粉絲分享這份喜悅，這是父女倆相隔多年後再次同框，意外引起不少關注。

▲▼亞莉安娜。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

▲亞莉安娜與家人關係非常密切。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

亞莉安娜與家人的關係一向非常密切，尤其是奶奶與媽媽，她不時也會在社群網站上分享與奶奶及媽媽的生活日常，也會帶著媽媽出席各類公開活動，與同為歌手、同母異父的哥哥法蘭克格蘭德（Frank Grande）感情也很好，兩人不時隔空互相鼓勵，無論誰受傷害，對方都會第一時間跳出力挺，足見兄妹倆非常親密。

▲▼亞莉安娜。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

▲▼亞莉安娜。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

▲亞莉安娜與同母異父的哥哥感情也非常好。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

不過，亞莉安娜卻極少提及爸爸艾德華伯特拉（Edward Butera），據傳兩人的關係一直都沒有很好，而亞莉安娜2014年在接受《Seventeen》雜誌訪問時曾坦言，與爸爸失去聯繫，是她最難接受的事情。不過近來父女倆似乎已經重歸於好，亞莉安娜日前在IG的限時動態上曬出與爸爸視訊的畫面，兩人在失聯多年後終於重新聯繫，大家也為她感到開心不已。

▲▼亞莉安娜。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

▲亞莉安娜事隔4年，與爸爸再度聯絡。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

事實上，亞莉安娜的父親艾德華伯特拉是一家設計公司的老闆，媽媽瓊恩（Jone Grande）也是電信公司的CEO，兩人在1992年結婚，瓊恩在隔年生下亞莉安娜，不過他們的婚姻僅維持到亞莉安娜8歲那年，自此之後亞莉安娜就鮮少與父親聯繫。

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