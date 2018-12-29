ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

對著郭富城喊「黎明」求合照　天王紳士反應被讚爆！

記者傅家妤／綜合報導

香港天王郭富城29日帶著懷著二胎的老婆方媛及女兒一起到賽馬場，為自己的新愛駒「舞士精神」首次出戰加油，這也是他首次一家三口公開亮相，引起不少關注。不過他在入場前，被圍觀的民眾要求合照，但對方卻把他叫成了「Leon（黎明英文名字）」，讓人笑翻。

▲▼郭富城、黎明。（圖／記者張一中攝、CFP）

▲郭富城被民眾誤叫成黎明。（圖／記者張一中攝、CFP）

根據香港媒體報導，郭富城帶著老婆女兒現身沙田賽馬場，大批媒體早已聚集在外等候，只見郭富城牽著愛妻走在前方，方媛身穿酒紅色裙裝，搭配長外套遮掩微微隆起的孕肚，而女兒Chantelle則是由助理抱著，緊隨其後跟著入場。

▲方媛讚郭富城拍照技術。（圖／翻攝自微博／方媛）

▲郭富城帶著老婆方媛到賽馬場支持愛駒。（圖／翻攝自微博／方媛）

期間卻發生了一段小插曲，郭富城在入場前，被一名圍觀的民眾叫住並要求合照，對方看到他非常興奮，拿著手機衝上前並直呼：「Leon，可不可以跟你合照，祝你好運，可不可以？」現場頓時陷入一陣尷尬，但郭富城還是非常有風度地、笑著回應：「我叫Aaron。」禮貌應對被眾人讚爆。在比賽結束後，他的愛駒也未有讓他失望，首次出賽就奪冠，而他的另一匹馬也跑出了第二名的佳績。

▲陳坤被叫成楊坤。（圖／翻攝自微博）

▲陳坤被叫成楊坤，神情嚴肅糾正。（圖／翻攝自微博）

事實上，大陸影星陳坤日前也遇到被認錯的窘境，他參加某活動時，一走出隨即引起圍觀的粉絲歡呼，但其中一名民眾卻突然大聲喊：「好帥啊楊坤！」他他經過聽到後，馬上停下腳步，神情嚴肅的糾正：「陳坤！」，場面非常爆笑。

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

推薦閱讀

女兒出生6天沒抱過！　王祖藍揭當爸心聲：擔心她像我

江若琳結婚了！　嫁10年好友「上大紅花轎」淚崩：無悔這決定

印尼樂團吉他手身亡！　「4團員2死1失蹤」主唱悲：只剩我一個人了

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

王思聰放話「楊冪離婚就娶她！」　本尊親揭真相

新婚2月瘋傳有孕　趙麗穎爆「懷男娃」預產期曝光

趙麗穎懷孕了？　馮紹峰首鬆口認「休息中」正面回應！

梁洛施患肺炎高燒！　吊點滴露「皮包骨手臂」網驚呆

印尼音樂活動主持人喪命！　男星「親睹海嘯捲妻」還原恐怖經過

粉絲私訊「已吞藥自盡」　《奇葩說》陳銘急求網友幫尋人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

昆凌帶周杰倫回娘家！　「搭船看夕陽」被拍…網笑瘋：怎麼怪怪的

快訊／劉德華開唱突喊卡！　「醫生說不能唱了」下台退票

泫雅「深夜內褲自拍」　胸部以下線條全露..粉絲：羨慕E'Dawn

朱麗倩眼神直盯劉德華　看老公鞠躬道歉「台下現暖舉」全被拍

陳冠霖和老婆%%%「被兒子撞見」　1句話突破窘境！

《還珠》晴兒19年後長這樣！　住5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

梧桐妹回上海跨年前　喜收3大禮「頭貼修杰楷自拍」❤喊話了

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭富城, 方媛, 黎明

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大陸2018年總票房吸金2600億！《復仇者3》只排名第4
  2. 李興文24歲兒IG撂英文自爆抽大麻：這很猛！「台灣人太沒幽默感了」
  3. 糗了！名模走紅毯「長禮服被踩到」　轉頭看⋯是她男友闖禍
  4. 張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇！　出門才發現「褲子半透明」
  5. 香蕉哥哥婚禮「20位花童」超盛大！左左右右：要生雙胞胎喔
  6. 怪獸要阿信：趕快打出來！　安靜1秒後「全場笑出來」
  7. 《鹿鼎記》雙兒懷三胎！　再幫61歲「法拉利之父」添娃：自然懷孕
  8. 劉愷威「抱小糯米露臉」影片瘋傳！楊冪粉絲氣炸　公司無奈出聲了
  9. 《延禧攻略》紅到日本！　新劇名超熱血…日配版預告網驚：好像在看《火影忍者》
  10. 阿翔撇謝忻接送情　老婆都知「她是從小長大的兄弟」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366