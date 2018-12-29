對著郭富城喊「黎明」求合照　天王紳士反應被讚爆！

記者傅家妤／綜合報導

香港天王郭富城29日帶著懷著二胎的老婆方媛及女兒一起到賽馬場，為自己的新愛駒「舞士精神」首次出戰加油，這也是他首次一家三口公開亮相，引起不少關注。不過他在入場前，被圍觀的民眾要求合照，但對方卻把他叫成了「Leon（黎明英文名字）」，讓人笑翻。

▲郭富城被民眾誤叫成黎明。（圖／記者張一中攝、CFP）

根據香港媒體報導，郭富城帶著老婆女兒現身沙田賽馬場，大批媒體早已聚集在外等候，只見郭富城牽著愛妻走在前方，方媛身穿酒紅色裙裝，搭配長外套遮掩微微隆起的孕肚，而女兒Chantelle則是由助理抱著，緊隨其後跟著入場。

▲郭富城帶著老婆方媛到賽馬場支持愛駒。（圖／翻攝自微博／方媛）

期間卻發生了一段小插曲，郭富城在入場前，被一名圍觀的民眾叫住並要求合照，對方看到他非常興奮，拿著手機衝上前並直呼：「Leon，可不可以跟你合照，祝你好運，可不可以？」現場頓時陷入一陣尷尬，但郭富城還是非常有風度地、笑著回應：「我叫Aaron。」禮貌應對被眾人讚爆。在比賽結束後，他的愛駒也未有讓他失望，首次出賽就奪冠，而他的另一匹馬也跑出了第二名的佳績。

▲陳坤被叫成楊坤，神情嚴肅糾正。（圖／翻攝自微博）

事實上，大陸影星陳坤日前也遇到被認錯的窘境，他參加某活動時，一走出隨即引起圍觀的粉絲歡呼，但其中一名民眾卻突然大聲喊：「好帥啊楊坤！」他他經過聽到後，馬上停下腳步，神情嚴肅的糾正：「陳坤！」，場面非常爆笑。