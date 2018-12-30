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第一次抱兒子哭了　謝霆鋒82歲爸吐真心話：這麼醜！

記者傅家妤／綜合報導

港星謝霆鋒主持的戶外美食節目《鋒味》第二季播出後，討論度高居不下，在最新一期節目中，他邀來了爸爸謝賢及乾媽汪明荃當嘉賓，聊起許多關於他的童年往事，父子倆還在節目中互虧，爸爸曝光在第一眼看到他的感受，脫口而出三個字，讓現場眾人都笑翻了。

▲▼謝霆鋒。（圖／翻攝自微博／鋒味、秒拍）

▲謝賢、汪明荃、張一山齊上謝霆鋒主持的美食節目。（圖／翻攝自微博／鋒味）

在最新一期的節目中，請來謝賢、汪明荃與張一山擔任嘉賓，這次是謝賢與謝霆鋒首度在陸綜上合體，父子倆一搭一合、互相調侃，逗樂現場眾人。期間謝賢在做菜的環節中聊到與汪明荃在合作拍攝電視劇《千王之王》時，就是兒子謝霆鋒出生的那一年。

▲▼謝霆鋒。（圖／翻攝自微博／鋒味、秒拍）

▲謝賢與汪明荃合作拍攝《千往之王》時，就是兒子謝霆鋒出生的那一年。（圖／翻攝自微博／鋒味）

謝賢回憶起當時的情境，稱在拍攝到一半時，突然接到電話通知「兒子出生了」，二話不說地就把正與自己對戲汪明荃推開，急忙趕到醫院，在第一眼看到兒子的那一刻，他說的第一句話卻是「這麼醜！」聽到這裡，在場的人都忍不住笑噴，當事人謝霆鋒也非常傻眼，下秒非常機智回嘴：「像你！」再度逗樂眾人。

▲▼謝霆鋒。（圖／翻攝自微博／鋒味、秒拍）

▲▼謝霆鋒。（圖／翻攝自微博／鋒味、秒拍）

▲聽到爸爸說自己醜，謝霆鋒也非常傻眼。（圖／翻攝自秒拍）

隨後，謝賢才坦言，當時抱著兒子的時候，自己其實已經哭了，「眼淚都流出來了。」後來謝霆鋒也忍不住爆料，稱在剛出道時，爸爸謝賢給了自己許多穿著上的建議，對時尚有自己的一套看法，乾媽汪明荃一聽也十分認同，還大讚謝賢一向穿衣服都非常講究，要他多聽聽爸爸的，這讓原本想要抱怨爸爸的他頓時語塞。

▲▼謝霆鋒。（圖／翻攝自微博／鋒味、秒拍）

▲大家都被謝賢一番話逗樂。（圖／翻攝自秒拍）

父子倆一來一往鬥嘴也逗樂不少網友，大家紛紛大讚：「謝賢竟然這麼可愛」、「這對父子也太搞笑了吧」，也有部分網友非常羨慕兩人的好感情：「可以這樣互相調侃，感情一定很好」、「父子相處好像兄弟，好羨慕」，意外掀起不少熱議。

►觀看謝賢吐槽謝霆鋒影片請點這裡

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關鍵字

謝霆鋒, 謝賢, 汪明荃

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