女舞者癲癇倒在台上！　女歌手轉頭看一眼「繼續表演」挨轟

記者傅家妤／綜合報導

澳洲饒舌歌手「嘻哈天使」伊姬亞薩莉（Iggy Azalea）個性嗆辣，對於看不慣的事情經常都會公開嗆聲，近日她在巴西演出，期間身後的女舞者在演出進行到一半，突然在台上暈倒，大家都非常緊張，紛紛上前關心，只有她未有理會，繼續表演，這舉動也遭到網友砲轟，指責她不近人情、冷血。

▲伊姬亞薩莉唱到一半，身後的女舞者倒下了。（圖／翻攝自推特／HipHopObama）

從網路上曝光的畫面可以看到，當時在伊姬亞薩莉身後的女舞者，不知何故突然倒了在舞台上，其他舞者隨即上前關心，試圖攙扶，而伊姬亞薩莉藉著舞台動作，轉身看了一眼，用麥克風找了醫護人員後，就繼續表演，直到唱完整首歌。

▲伊姬亞薩莉看了一眼，幫女舞者叫了醫護人員後，就繼續表演。（圖／翻攝自推特／HipHopObama）

不過，伊姬亞薩莉的舉動卻被部分網友砲轟，指她不近人情，非常冷血，完全不理別人的死活。對此，伊姬亞薩莉忍不住在IG上反擊，並還原當時的狀況，她稱該名女舞者的目前狀況OK，對方是因為台上的光與熱力，導致癲癇發作、暈倒，回到後台就已經好多了。

▲伊姬亞薩莉發文還原當時的狀況。（圖／翻攝自IG／伊姬亞薩莉）

伊姬亞薩莉解釋原本以為該女舞者只是跌到，或是扭傷了腳，「雖然聽起來很刻薄，但是你就是必須一直唱，直到音樂停止，我做的就是替她叫了醫護人員。」隨後，她還替舞者呼籲，要大家停止轉發該段影片，稱當時台上的所有人都被嚇壞了：「癲癇發作一點都不好笑，那真的很恐怖！」慶幸該名女舞者最後並沒有大礙。

▲伊姬亞薩莉發文。（圖／翻攝自IG／伊姬亞薩莉）