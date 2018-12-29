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小賈斯汀可入境阿根廷了！「毆打記者」隔5年禁令解除

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）近來喜事連連，不僅與未婚妻海莉（Hailey Bieber）完婚，自創潮牌所推出的新商品也在短時間內銷售一空，日前還傳出阿根廷已經解除他的入境禁令，往後都可以自由往返該國家了。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自Facebook／小賈斯汀）

▲阿根廷日前已經解除小賈斯汀的入境禁令。（圖／翻攝自Facebook／小賈斯汀）

小賈斯汀2013年在阿根廷舉辦演唱會時，將粉絲丟上台的2面旗子，用腳踩在地上，甚至還用麥克風的架子將踩過的阿根廷的國旗掃下台，該片段曝光後，在當地引起軒然大波，之後甚至傳出他在當地指使保鑣毆打記者，還強搶對方的攝影器材及財物，隨後他也遭到阿根廷法院起訴，當地政府還憤怒到發出國際逮捕令，同時也宣布禁止他再度入境阿根廷。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自Facebook／小賈斯汀）

▲小賈斯汀2013在阿根廷舉辦演唱會時，腳踩當地國旗掀起軒然大波。（圖／翻攝自Youtube）

在事發後長達5年當中，小賈斯汀多次上訴，終於在今年的12月18日，阿根廷的最高法院推翻了先前的判決，他的罪名已經被撤銷，日前阿根廷法院也發出了一份決議聲明，正式結束對他的入境禁令，未來小賈斯汀能夠自由出入境阿根廷，當地粉絲往後也終於可以在當地看到他的演出了。

▼小賈斯汀演唱會上踩國旗片段（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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小賈斯汀, Justin Bieber, 阿根廷

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