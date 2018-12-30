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謝娜與尪P.K「討2女兒歡心」　張杰一坐下…秒贏了！

記者傅家妤／綜合報導

藝人謝娜與老公張杰結婚6年多，兩人在2月迎來雙胞胎女兒跳跳、俏俏，雖然平時鮮少曝光2個女兒的照片，但不時還是會在分享育兒趣事，謝娜30日就在微博上透露，自己與老公爭寵，看誰能更快地討到女兒們的歡心，沒想到她使盡渾身解數，都難敵張杰「只是坐在那裡打鼓」，讓人笑翻。

▲▼張杰。（圖／翻攝自微博／張杰、謝娜）

▲謝娜曝與張杰在家P.K.的趣事。（圖／翻攝自IG、微博／張杰）

謝娜在微博上發文中透露，已經用盡了全身表演力氣，在女兒面前模仿了各種小動物的模樣，2個女兒都看得非常開心，但是只要老公張杰一坐下，輕鬆地打鼓，女兒們就非常迅速地往對方方向爬去，爭著一起敲打鼓，她輸得非常不甘心，但看著父女3人一起愉快地敲鼓，卻只能無可奈何的接受。

▲▼張杰。（圖／翻攝自微博／張杰、謝娜）

▲張杰一坐下打鼓，女兒就被他吸引過去。（圖／翻攝自微博／張杰）

但其實謝娜內心世界的小劇場也不少，「我坐在原地，感覺一束孤獨的追光打在我的身上，耳邊一段二胡的音樂響起…。」不少網友看了都笑言，「我可以想像得到那個畫面」、「這畫面感也太強」，隨後張杰也在底下回應：「實在沒辦法，傳說中Live的魅力啊。」但也有粉絲安慰謝娜：「但張杰更喜歡妳，所以結局還是妳贏了。」

▲▼謝娜。（圖／翻攝自微博／謝娜、IG／張杰）

▲▼謝娜。（圖／翻攝自微博／謝娜、IG／張杰）

▲謝娜發文。（圖／翻攝自微博／謝娜）

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