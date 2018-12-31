Angelababy自拍「小海綿奶音」冒出！　兒一句話讓她害羞了

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚3年，2017年生下兒子「小海綿」，平時對小孩的隱私非常保護，從不主動讓小海綿露出正面，不過她在30日晚間分享了一段影片，原本是她自拍送上年末祝福，卻被兒子一聲「媽媽最美麗」奪走風采，聽到兒子的稱讚她也被逗樂了。

▲Angelababy自拍影片中冒出小海綿奶音。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

Angelababy 30日晚間與跑男》班底一起上浙江衛視跨年演唱會，還單獨演唱了一首《123我愛你》，不過在表演結束後，卻因為走音登上微博冠軍，掀起不少熱議。但她回到飯店後，不過她的心情似乎並未受影響，還非常正能量地轉發了自己表演的片段，並發文回應：「提前祝大家元旦快樂，給大家比個心，我回去練歌了。」隨後還附上一個無奈笑哭的表情符號。

▲Angelababy回應走音。（圖／翻攝自微博Angelababy）

原來Angelababy是收到了來自兒子「小海綿」的鼓勵，才能如此快速地調整好心情，她隨後在再度發出一段微博的限時影片，只見她原本對著鏡頭擺出撩人姿勢，旁邊卻傳出小海綿奶聲奶氣地說：「媽媽最美麗！」她也瞬間被融化，還害羞地用雙手遮住了臉，隨後還在發文中寫道：「從小就這麼會逗女生開心。」不少網友聽完也紛紛大讚：「小海綿也太暖了吧」、「這是跟爸爸學的吧」、「小海綿太可愛了」，意外掀起不少熱議。

▲Angelababy聽到兒子的稱讚害羞了。（圖／翻攝自微博Angelababy）

▲Angelababy微博限時動態發文。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

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