吳尊爸結婚48年只愛她！　被好友出賣「追妻過往」臉紅了

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳尊帶著72歲的爸爸一起參加陸綜《最美的時光》，老爸的凍齡外貌掀起熱烈討論，先前父子倆在節目中曝光戀愛經歷，意外發現兩人都是與初戀結婚，深情基因讓網友驚嘆不已。最新一期節目中，父子倆回到昔日舊宅，還邀請了雙方好友前來，還一併曝光了吳爸爸過去的愛情故事，再度成為網友話題焦點。

▲吳尊與爸爸一起參加《最美的時光》。（圖／翻攝自微博／《最美的時光》）

在最新一起播出的節目中，吳尊與爸爸回到過去住過的舊宅，許多過去的回憶都一一被勾出，吳爸爸一看到過去結婚買下的婚床床頭靠板，稱這是自己25歲結婚時買下的，至今已經48年了，吳爸爸也忍不住感慨：「這個床又想到跟你媽媽，（在這）過著的時光。」





▲吳尊爸看到床頭靠板被勾起不少回憶。（圖／翻攝自騰訊／《最美的時光》）

父子倆在整理舊物時，吳尊突然找到一副父母的素描，一問之下才得知該張素描時爸媽年輕時，到英國旅行所畫的，畫中吳媽媽五官筆挺，氣質也很出眾，連吳爸爸看了也大讚：「媽媽就有點像外國女孩子。」

▲吳尊翻出爸媽的素描。（圖／翻攝自騰訊／《最美的時光》）

拍攝當天，吳尊還邀請了自己過去的好友，以及父母的好友來到家中作客，透過爸媽過去共同好友的口中，更了解爸媽過去的模樣。眾所周知吳爸爸同吳媽媽是初戀，兩人是在念書時相識，還被同學認定是金童玉女，吳媽媽的好友還爆料，當時吳媽媽在學校有非常多追求者，但最後被吳爸爸追走了，「大家都認定你媽媽是他的，別的男孩子就不要再追了，可以說是私定終身。」

▲吳尊爸聽著好友訴說自己的戀愛往事，忍不住臉紅。（圖／翻攝自騰訊／《最美的時光》）

吳爸爸聽著別人訴說自己的往事，也臉紅了起來。其實兩人在畢業後就結婚了，至今即便吳媽媽已經離世，吳爸爸依舊對太太念念不忘，幾乎可以說是一生只愛一個人，非常浪漫。吳媽媽好友還大爆吳尊自小就是肥肥白白的，絕對是媽媽養得好：「媽媽真的是一個很溫柔很賢妻良母型的，她很少說拒絕你的，心腸很軟的。」

▲吳尊回舊宅翻出不少過去舊照片。（圖／翻攝自騰訊／《最美的時光》）